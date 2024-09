Tako sta Dončić in njegov oče Saša vkorakala v dvorano: v spomin Draženu Petroviću (VIDEO)

Zagrebška dvorana Arena je bila sinoči prizorišče velikega košarkarskega spektakla v čast preminulemu hrvaškemu zvezdniku Draženu Petroviću, ki bi v četrtek slavil 60. rojstni dan.

Memorialna tekma je v Zagrebu zbrala številne nekdanje in zdajšnje evropske in svetovne košarkarske zvezde, med njimi je bil tudi Slovenec Luka Dončić.

V dvorano je prišel skupaj z očetom Sašo Dončićem.

Oglejte si videoposnetek (počakajte nekaj trenutkov, da se naloži)

Spektakel pred razprodano Areno, ki sprejme 16.500 gledalcev, se je začel s kratkim filmom o Draženu Petroviću in njegovi športni poti, ki se je začela v rodnem Šibeniku, nadaljevala preko Cibone, madridskega Reala, Portlanda in New Jerseyja. Neizogibni so bili tudi trenutki z olimpijskih iger v Barceloni leta 1992, ko je Hrvaška igrala v finalu in izgubila proti ameriškemu sanjskemu moštvu.

FOTO: Marko Lukunic/pixsell Pixsell

»Dražen bi z veseljem igral v takšnem čudovitem vzdušju, je dejal Aleksandar Petrović, nato pa so na sredino parketa prišli dva hrvaška zvezdnika lige NBA Bojan Bogdanović in Dario Šarić ter velika svetovna zvezda, Dončić, navaja hrvaška tiskovna agencija Hina.

Dražen Petrović je virtualno prišel z drugega sveta. FOTO: Arhiv HKS

»O Draženu sem veliko slišal, od ljudi, ki so igrali z njim, in res mi je v čast, da sem tukaj,« je ob tem povedal slovenski zvezdnik Dončić.

FOTO: Josip Mikacic/pixsell

»Moj prvi klub se je imenoval Dražen Petrović. Imam zelo lepe spomine s tistih začetkov, ko sem odraščal ob zgodbah o Draženu. Počaščen sem, da sva iz istega mesta in da sem svoje prve košarkarske korake naredil v njegovi akademiji,« pa je dejal hrvaški reprezentant Šarić.

FOTO: Marko Lukunic/pixsell Pixsell

Osrednji dogodek je bila ekshibicijska tekma med Hrvaško in ekipo Dražena, ki so jo zapolnila številna zveneča evroligaška imena, iz prve vrste pa so vse budno spremljali nekdanji zvezdniki tega športa. Šlo je za Petrovićeve soigralce iz hrvaške reprezentance in generacije 1992 ter njegovi soigralci iz jugoslovanske reprezentance in številne druge nekdanje košarkarske zvezde z vseh koncev sveta.

FOTO: Marko Lukunic/pixsell Pixsell

Tekma je bila izključno revialnega značaja, vsak premor pa so namenili obujanju spominov na Petrovićevo pot, še navaja Hina.

Pred začetkom zadnje četrtine je bilo v hrvaški prestolnici izredno čustveno. Na parket so stopili košarkarji iz Barcelone 1992: Aramis Naglić, Dino Rađa, Alan Gregov, Stojko Vranković, Žan Tabak, Franjo Arapović, Vladan Alanović, Toni Kukoč in Danko Cvjetičanin.

S pomočjo umetne inteligence so v Areni poskrbeli, da se je, vsaj za en večer, Petrović znova pridružil svojim reprezentančnim kolegom. V Barceloni je Hrvaška v finalu sicer izgubila proti ameriškemu Dream Teamu.

Čeprav je bil rezultat sekundarnega pomena, je Team Dražen premagal Hrvaško s 110:107 (28:25, 28:26, 22:32, 32:24), prvi strelec pa je bil Mario Hezonja s 37 točkami.