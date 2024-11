Danes je dan sladkornih bolnikov. Kakšno je njihovo počutje in blagostanje?

Svetovni dan sladkorne bolezni, ki ga zaznamujemo danes, je največja kampanja ozaveščanja o bolezni kot globalnem javnem zdravstvenem problemu.

Tema svetovnega dneva za obdobje 2024-2026 je sladkorna bolezen in dobro počutje, osredotočali pa se bodo na fizično in duševno dobro počutje in družbeno blagostanje, so zapisali v zvezi društev diabetikov.

Mednarodna zveza diabetikov in Svetovna zdravstvena organizacija sta svetovni dan sladkorne bolezni razglasili leta 1991. Zaznamujemo ga 14. novembra, na dan rojstva Fredericka Bantinga, ki je leta 1922 skupaj s Charlesom Bestom odkril inzulin.

Sladkorna bolezen je kronično stanje, pri katerem trebušna slinavka ne proizvaja dovolj inzulina oziroma pri katerem telo proizvedenega inzulina ne more učinkovito porabiti. To pomeni, da glukoza težje pride do celic, kar pa ovira njihovo normalno delovanje.

S to boleznijo živi približno 540 milijonov ljudi po vsem svetu, predvidevanja pa kažejo, da bo številka do leta 2030 znašala že 643 milijonov. Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje ocenjujejo, da je lani v Sloveniji živelo skoraj 150.000 oseb s sladkorno boleznijo.

V naslednjih treh letih bodo ob svetovnem dnevu ozaveščali o pomenu telesne dejavnosti in zdrave prehrane za zmanjšanje tveganja za sladkorno bolezen tipa 2 ter obvladovanje vseh vrst sladkorne bolezni in z njo povezanih zapletov.

Ozaveščali bodo tudi o izzivih, stresu in anksioznosti, ki jih lahko prinese življenje s sladkorno boleznijo, in poudarjali pomen obravnave vidikov duševnega zdravja kot dela načrta vodenja in zdravljenja sladkorne bolezni.

Ob tem bodo opozarjali na ovire, ki osebam s sladkorno boleznijo preprečujejo zdravo in izpolnjujoče življenje z boleznijo, so zapisali na spletni strani Zveze društev diabetikov Slovenije.

Logotip modrega kroga je globalni simbol ozaveščenosti o sladkorni bolezni in ponazarja enotnost svetovne skupnosti sladkornih bolnikov kot odziv na epidemijo sladkorne bolezni. V zvezi zato danes pozivajo k osvetlitvi objektov v modro barvo, nošnji modrih oblačil in pomoči osebam s sladkorno boleznijo.

Ob današnjem svetovnem dnevu bodo v nekaterih slovenskih mestih opravljali brezplačne meritve sladkorja v krvi. V Ljubljani bo Zavod Diabetes v sodelovanju z Mestno občino Ljubljana o bolezni ozaveščal med 12. in 14. uro na Prešernovem trgu.

V zavodu so skupaj z ministrstvom za zdravje razvili spletni diabetes test, ki je v pomoč pri zgodnjem diagnosticiranju sladkorne bolezni. Opozarjajo, da je sladkorna bolezen tipa 2 hitro napredujoča bolezen, ki sčasoma okvari mnoge tarčne organe in se pogosto konča s srčnim infarktom ali možgansko kapjo.