Cozy cardio – nova trendovska vadba, ki je prevzela družbena omrežja. In sploh ni videti slabo

Vsaj enkrat v življenju ste na robu svojih moči tekli za avtobusom in ko ste ga ujeli v zadnji stotinki sekunde, ste hlastali za zrakom do naslednje postaje.

Ta sprintzerska epizoda teka je lahko le ena od mnogih anekdot, ki nam pridejo na misel, ko pomislimo na kardio vadbo. Mnogi v šali pomislijo na trpljenje, ki mu sledi olajšanje.

Toda en TikTokar je ubral drugačen pristop, zato zagovarja, da morajo biti kardio vaje predvsem udobne.

Kaj je cozy cardio?

Ta oblika vadbe se dogaja v prijetnem okolju, doma v dnevni sobi, ob okusni pijači, priljubljeni televizijski oddaji, filmu ali podcastu, brez naglice, težkih vaj in fizičnega pretiravanja ...

Želim, da predvsem ženske telesno vadbo vzljubijo in nič drugega, je v enem od svojih videov na TikToku dejala Zuckerbrowova.

Zjutraj, ko je njen fant odhajal v službo, se Hope ni vrnila v posteljo, ampak je v pižami in s prižgano televizijo izvajala lahkotne gibe na tekalni stezi.

Ta rutina je porodila idejo za gibanje na TikToku, ki ga je poimenovala »Cozy cardio.« Prvi videoposnetek je zbral skoraj dva milijona ogledov in ustvaril uspešno serijo, ki ima na tisoče navdušenih sledilcev.

Suha, a nezadovoljna

Kljub priljubljenosti in zvestim sledilcem je Hope naletela na številne kritike, predvsem z mnenjem, da so vaje, ki jih izvaja brez kakršne koli obremenitve, za telo neuporabne. Ko je začela z intenzivnimi treningi, je Zuckerbrow uspešno izgubila 45 kilogramov, a se ob tem ni počutila prav nič dpbro, kaj šele prijetno in zdravo.

»Ta odnos do vadbe na vse ali nič je v meni povzročil veliko strahu in socialne tesnobe,« je povedala Zuckerbrowova, ki je začela znova pridobivati ​​težo, vendar ji je, kot pravi, ozdravela udobna kardio vadba.

Spreminjanje načina razmišljanja o fitnesu

Psihoterapevtka Charlotte Fox Weber boj proti občutkom nelagodja in strahu pogosto vidi skozi prakso.

»Pri vadbi je veliko perfekcionistov, ki dajo od sebe 100 odstotkov. Vendar pa v nasprotju s tem stališčem udoben kardio trening pomeni začeti tam, kjer ste, korak za korakom, namesto da si postavljate pričakovanja glede idealnih okoliščin,« pravi Weber.

Ta psihoterapevtka ima veliko klientov, ki se borijo s svojo telesno težo in, kot navaja, radi telovadijo sami prav zaradi občutka, da niso izpostavljeni pogledom drugih.

»Čas, preživet na tekalni stezi, je nekaj, česar se je treba veseliti, ne pa bati,« je prepričana Zuckerbrowova in dodaja, da večina njenih videoposnetkov govori o romantiziranju misli o vadbi.

V minuto in pol dolgem videu je vidno, kako to dekle telovadi oziroma hodi približno 20 sekund. Preostali del rutine vključuje zabavne stvari, kot je kuhanje kave, nastavitev luči in prižiganje sveč.

Koristi za zdravje

Tudi strokovnjaki so se strinjali, da je Hopeina teorija uporabna.

»Njeni videoposnetki na TikToku so resnično tolažilni in vplivajo na človeško zavest. Niso zahtevne in jih lahko izvajate iz udobja svojega doma. Toda ne glede na to, katero metodo izberete, na koncu dneva želimo le, da se gibate,« pravi Denise Chakoian, lastnica in ustanoviteljica fitnes centra.

Chakoian, ki je preživela raka, se je zanašala na vadbo, da je ohranila svoje telo močno med postopkom kemoterapije.

»Za vsakega športnika je okrevanje enako pomembno kot vadba. Naša telesa so neverjetna, vendar bo prišel trenutek, ko bo imel dovolj,« pravi.

Zato verjame, da so lahko udobne kardio vadbe, kot je rahel sprehod po soseski, raztezne vaje itd., odlične za dneve okrevanja. Tako ohranjate svoje telo ves čas aktivno, vendar ne izvajate intenzivnih gibov.

»Znižanje ovire za vstop v vadbo je lahko koristno tudi za tiste, ki se jim zdi obiskovanje telovadnice zastrašujoče in so, tako kot Hope, izkusili sramotenje telesa. »Če se ne počutite kot športnik, menim, da je velika prednost za duševno zdravje, da se ne primerjate z drugimi ljudmi,« pravi Weber.

Kako ga vključiti v svojo rutino

Medtem ko se sledilci družbenih omrežij še naprej zgledujejo po trendu, Hope še naprej ustvarja vsebino o veselju do premikanja telesa.

»Želim, da ljudje vedo, da to ni nekaj, kar moraš početi ob petih zjutraj. Cozy cardio lahko izvajate kadar koli v dnevu,« je zaključila.

Za nekatere je to lahko sprehajanje psa ponoči, ko je jesenski zrak še dovolj topel.