Brazilski jiu-jitsu je odlična rekreacija

Gre za šport, ki temelji na strategiji, prilagodljivosti in tehničnem znanju, kjer je moč in hitrost manj pomembna od tehnike in vzdržljivosti.

BJJ je priljubljen zaradi svoje učinkovitosti kot samoobrambna veščina ter zaradi številnih fizičnih in mentalnih koristi, ki jih prinaša vadba.

Brazilski jiu-jitsu promovira koncept, da se manjša, šibkejša oseba z uporabo pravilne tehnike, uspešno ubrani napada proti veliko večji in močnejši osebi.

Izvira iz japonske borilne veščine judo. Razvil se je v začetku 20. stoletja v Braziliji, ko je japonski judo mojster Mitsuyo Maeda, znan tudi kot Conde Koma, priselil v Brazilijo.

Študije kažejo, da se 95% uličnih bojev konča na tleh

Maeda je poučeval judo v Braziliji in med svojim bivanjem tam je svoje znanje prenesel na nekaj brazilskih učencev, ki so nadaljevali z razvojem in prilagajanjem tehnik juda, pri čemer so poudarjali uporabo tehnike in premagovanje večjih nasprotnikov s tehnično in taktično spretnostjo namesto s čisto močjo.

Tako se je razvil brazilski jiu-jitsu, ki je postal eden najbolj priljubljenih in učinkovitih borilnih športov, zlasti zaradi svoje učinkovitosti pri tehnični borbi na tleh in samoobrambi.

To je šport, ki se lahko odlično vključi v rekreacijo zaradi številnih koristi, ki jih ponuja. Nekaj razlogov, zakaj je brazilski jiu-jitsu priljubljen med rekreativnimi športniki:

1. Celostna vadba

Brazilski jiu-jitsu je znan tudi kot igra človeškega šaha, kjer se uporablja veliko strategije in tehnike, da bi premagali nasprotnika.

2. Gradi telesno in mentalno zdravje

Redna vadba BJJ lahko pozitivno vpliva na telesno in mentalno zdravje. Poleg izboljšanja telesne pripravljenosti in izgube telesne teže pomaga tudi pri zmanjševanju stresa, izboljšanju samozavesti ter razvoju samodiscipline in vztrajnosti.

3. Omogoča socialno povezovanje

BJJ je skupinska dejavnost, ki omogoča interakcijo. Skupinsko okolje spodbuja povezovanje, prijateljstvo in timsko delo ter ustvarja okolje za učenje in napredovanje.

4. Je kakovostno učenje samoobrambe

To je učinkovita samoobrambna veščina, ki lahko pomaga rekreativnim športnikom pridobiti znanje in veščine za lastno zaščito v morebitnih nevarnih situacijah. Znanje samoobrambe lahko poveča tudi občutek varnosti in samozavesti v vsakdanjem življenju.

5. Omogoča tekmovanja na rekreativni ravni

Čeprav se večina rekreativnih športnikov BJJ ukvarja iz zabave in sprostitve, obstajajo tudi možnosti za sodelovanje na rekreativnih tekmovanjih ali turnirjih, kjer lahko tekmujejo s podobno izkušenimi športniki.

6. Šport, ki ponuja prilagodljivost glede intenzivnosti

BJJ je primeren za ljudi vseh starosti in stopnje telesne pripravljenosti. Vadbo lahko prilagodite svojim sposobnostim in potrebam.

V celoti je brazilski jiu-jitsu odlična izbira za rekreativne športnike, ki iščejo zabavno, dinamično in koristno vadbo, ki izboljšuje tako telesno kot tudi duševno zdravje.

Ker je to umetnost, ki je namenjena manjšemu, šibkejšemu izvajalcu, je primerno tako za ženske, moške, kot tudi za otroke. Vsak, katere koli velikosti, starosti ali spola lahko vadi brazilski Jiu jitsu.