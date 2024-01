Potrebujete aplikacijo za motivacijo?

Študija, objavljena v Journal of Social Networks, je analizirala profile Strava, da bi ugotovila, kako tekači v istem virtualnem klubu vplivajo drug na drugega.

Raziskovalci so se osredotočili na pet različnih klubov na Stravi na Nizozemskem, ki so delovali kot virtualne razširitve resničnih tekaških klubov s skupno 329 člani.

Anketa: Zakaj tekači uporabljajo Stravo?

V anketi pred študijo so bili anketiranci vprašani o motivaciji za uporabo Strave:

83 odstotkov beleži dejavnosti;

78 odstotkov sledi napredku;

31 odstotkov zaradi socialne interakcije z drugimi tekači,

21 odstotkov pa želi pridobiti potrditev za svojo dejavnost.

Raziskovalci so predvidevali, da bodo tekači za merilo uporabljali vedenje sotekačev. Kar pomeni, da potencialno namerno poskušajo posnemati njihov trening, oziroma vadbe, da bi izboljšali svojo pripravo, kondicijo.

Analizirali so enoletne podatke in ugotovili, da so tisti, ki so prejeli več pohval, tudi več tekli.

Raziskovalci so sprva mislili, da bodo na aplikacijo najbolj vplivali športniki, ki bodo več tekli, a je situacija ravno nasprotna. Tekači, ki so tekli manj, so bolj sledili treningu prijateljev, ki so tekli več. Glede na študijo so »več tekli tisti, ki so prejeli več pohval za svoje vadbe.«

Tekači delajo na tem, da imajo več hvale vrednih dejavnosti

Študija je tudi pokazala, da mnogi tekači prilagodijo vadbo tako, da imajo bolj hvalevredne dejavnosti - dlje, loviti segmente. Tekači, ki niso bili pohvaljeni, so tekli manj kot tisti, ki so jih pohvalili. To je dokazano dejstvo.

V štirih od petih klubov so bili učinki družbenega vpliva (kaj počnejo in objavljajo najbližji prijatelji v klubu) skoraj enako pomembni kot prejemanja pohval. Študija se je pokazala kot obetavna za povečanje telesne dejavnosti in za podporo med člani Strave. Že samo virtualni dvig palca motivira uporabnike, da gredo na tek.