Športne igre, kjer je vse v ljubezni

Specialna olimpijada je globalno gibanje ljudi, ki ustvarjajo nov svet vključenosti in skupnosti, kjer je vsak posameznik sprejet in dobrodošel, ne glede na sposobnosti ali invalidnost.

Ta svet pomaga narediti svet boljši, bolj zdrav in vesel kraj – vsi skupaj, športnik, prostovoljec in družinski člani.

Specialna olimpijada je svetovni športni program za osebe z motnjami v duševnem razvoju. Tekmovalci tekmujejo v individualnih in moštvenih športih, hkrati pa dejavno soustvarjajo socialno – kulturne programe in prek tega spoznavajo različna mesta, pokrajine, države ter ljudi.

Tudi to piše v vabilu na 17. Zimske državne igre specialne olimpijade Slovenije, ko se bodo v Kranjski Gori zbrali 150 športnikov, 60 trenerjev in 50 prostovoljcev.

Tekmovanja bodo potekala v alpskem smučanju, smučarskem teku in krpljanju (hoja in tek s krpljami) in bodo tudi izbirna tekmovanja za nastop na Zimskih svetovnih igrah, ki bodo v Torinu prihodnje leto.

Tekmovalna dogajanja bodo v Kranjski Gori in Ratečah, pri Tekaškem centru Mateja Sokliča Confine na meji z Italijo 31. januarja in 1. februarja, od 10. do 13. ure.

Svečana otvoritev tekmovanja bo v sredo, 31. Januarja ob 17. uri v Alpski vasici v središču Kranjske Gore.

Podelitev medalj bo v četrtek, 1. februarja, od 14. do 16. ure v dvorani hotela Kompas.

V geslu specialne olimpijade »Pustite mi zmagati, a če ne morem zmagati, naj bom pogumen v poskusu«, ki bo prevevalo druženje v Zgornjesavski dolini, je popoln opis izjemnega dogajanja, ko se zberejo na športnih prizoriščih ljudje z motnjami v duševnem razvoju.

Pravzaprav je to vse, na kar lahko vsak od nas upa – imeti priložnost, da smo pogumni in da sledimo sanjam.

Del tega, kar poskuša posebna olimpijada narediti, je razbiti stereotipe, ki še vedno obstajajo med ljudmi. Še vedno je veliko strahu pred drugačnimi ljudmi, je zapisala Maria Shriver.

Pri Specialnih olimpijadah vedno sodeluje veliko prostovoljcev. Morda zato, ker če tem športnikom namenimo le minuto svojega časa, dobimo v zameno njihova srca.