Ali seks pred tekmo res vpliva na uspešnost? Nove raziskave kažejo, da temu ni tako

Medtem ko so številni športniki in trenerji dolgo verjeli, da seks jemlje energijo in testosteron pri tekmovalcih, nove raziskave kažejo, da je to mit in da lahko seks pred tekmo dejansko izboljša uspešnost.

V metaanalizi, objavljeni v Scientific Reports, so raziskovalci ugotovili, da spolna aktivnost kjer koli od 30 minut do 24 ur pred testom telesne pripravljenosti ni vplivala na rezultate testov udeležencev.

To velja za različne vrste ocenjevanja vadbe, vključno s testiranjem aerobne zmogljivosti, mišično-skeletne vzdržljivosti in moči. Spolnost športnikov ne ovira – nekaterim pa je lahko tudi koristen.

Potencialne koristi seksa za tekmovalce

Raziskovalci so izpostavili nekaj, kar se imenuje »teorija obrnjenega U vzburjenosti«, kot potencialno koristno za nekatere posameznike.

Teorija narobe obrnjenega U-ja (Yerkes - Dods-ov zakon) poudarja nemonoton in nelinearen odnos med aktivacijo in športnim dosežkom. Z večanjem aktivacije naraščajo tudi dosežki do neke optimalne točke, nadaljnjo povečanje aktivacije le-te dosežke samo slabša. Če primerjamo omenjeni teoriji, ugotovimo, da Hull-ova ni empirično potrjena, med tem ko ima Yerkes – Dods-ov zakon večjo empirično vrednost.

Izraz "teorija obrnjenega U vzburjenosti" morda ni tako splošno priznan koncept kot teorija obrnjenega U v marketingu, vendar lahko rečemo, da je nekaj povezanega z razumevanjem vzburjenosti ali stimulacije v psihologiji.

Teorija obrnjenega U v psihologiji se nanaša na Grafikon Yerkesa-Dodsona, ki opisuje razmerje med stopnjo vzburjenosti in zmogljivostjo oziroma uspešnostjo pri izvajanju naloge. Grafikon prikazuje, da je zmogljivost najvišja pri zmerni stopnji vzburjenosti, medtem ko lahko prenizka ali previsoka stopnja vzburjenosti poslabša uspešnost.

Glede na to lahko razumemo, da bi teoretično teorija obrnjenega U vzburjenosti implicirala, da obstaja optimalna raven vzburjenosti ali stimulacije za najboljšo uspešnost v določeni dejavnosti ali situaciji. Previsoka ali prenizka raven vzburjenosti bi lahko vodila do slabših rezultatov.

V praksi se koncept obrnjenega U in vzburjenosti uporablja v različnih področjih, kot so športna psihologija, pedagogika in upravljanje stresa. Pomembno je vedeti, da je optimalna raven vzburjenosti lahko odvisna od posameznika in vrste naloge, ki jo izvaja. Razumevanje lastne odzivnosti na stimulacijo je ključno za doseganje optimalnih rezultatov v določenih okoliščinah.

Teorija pravi, da ko oseba, tekmovalec, postane bolj navdušen, se poveča športna uspešnost. Čeprav pride do prelomne točke, ko preveč vzburjenosti škoduje učinkovitosti, za mnoge športnike teorija kaže, da seks zmanjša »predtekmovalni« stres.

Tudi anksioznost spada pod teorijo obrnjenega U. In preveč anksioznega stresa lahko negativno vpliva na športne rezultate.

Raziskovalci menijo, da bi seks noč pred tekmo lahko športniku, ki je nervozen, koristil, da sprosti telo in zmanjša stopnjo anksioznosti – če to ne vpliva na njihov spanec, seveda.

Poiščite tisto, kar vam ustreza

Večina zbranih študij o seksu in atletski uspešnosti je bila opravljena na moških udeležencih in raziskovalci priznavajo, da je potrebnih več raziskav. Znanost kaže, da se športniki lahko odzovejo različno in kar pomirja enega športnika, lahko poveča stopnjo tesnobo pri drugem.

Športniki bodo torej morali sami preizkusiti teorijo, da bi ugotovili, ali se zaradi seksa večer pred tekmo počutijo močnejše ali izčrpane.