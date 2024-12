Ali se v mrzli vodi skriva ključ za zdravljenje demence?

Plavanje v mrzli vodi bi lahko zaščitilo možgane pred degenerativnimi boleznimi, kot je demenca, razkrivajo raziskovalci z Univerze v Cambridgeu.

Prvič doslej so v krvi rednih zimskih plavalcev na bazenu Parliament Hill v Londonu našli beljakovino, imenovano hladni šok. Ta beljakovina naj bi upočasnila napredovanje demence in celo delno popravila škodo, povzročeno pri miših.

Strokovnjaki menijo, da bi to odkritje lahko usmerilo raziskave k razvoju novih terapij, ki bi preprečile razvoj demence.

Čeprav je raziskava še v zgodnji fazi, se osredotoča na sposobnost hibernacije, ki jo imajo vsi sesalci in jo aktivira izpostavljenost mrazu.

Demenca v številkah

V Združenem kraljestvu živi več kot milijon ljudi z demenco, do leta 2050 pa se pričakuje, da se bo to število podvojilo. Ker trenutne terapije ponujajo le omejeno pomoč, znanstveniki iščejo nove načine za zdravljenje te bolezni.

Medvedi in ježi: Narava kot navdih

Hlajenje telesa v določenih okoliščinah lahko zaščiti možgane. Pri bolnikih z možganskimi poškodbami ali tistih, ki potrebujejo srčne operacije, se hlajenje uporablja med posegi. Zanimivo je, da hibernirajoče živali, kot so medvedi, ježi in netopirji, med zimskim spanjem izgubijo 20–30 % sinaps v možganih, ki se po prebujanju obnovijo, kar nakazuje regenerativne sposobnosti.

Hladni šok in njegovi učinki na ljudi

Vstop v ledeno mrzlo vodo povzroči dramatične fiziološke spremembe, vključno z dvigom srčnega utripa in krvnega tlaka, kar je lahko nevarno za ljudi s kroničnimi boleznimi. Podaljšano bivanje v vodi lahko vodi do zmedenosti, izgube nadzora in tveganja utopitve. Po izpostavljenosti mrazu je potrebno biti previden, saj lahko hitro ogrevanje povzroči omedlevico.

Raziskava beljakovine RBM3

Leta 2015 je ekipa iz Cambridgea odkrila beljakovino RBM3, povezano s hladnim šokom, ki sproži regeneracijo sinaps pri običajnih miših. Pri miših z Alzheimerjevo boleznijo pa te regeneracije niso opazili. S spodbujanjem ravni RBM3 so raziskovalci uspeli preprečiti smrt možganskih celic pri teh miših, so zapisali v znanstveni reviji Nature.

Zimski plavalci kot naravni laboratorij

Zimski plavalci, ki so prostovoljno izpostavljeni hipotermiji, so omogočili preučevanje ravni beljakovine RBM3. Testi, izvedeni med leti 2016 in 2018, so pokazali, da so plavalci, ki so dosegli telesno temperaturo 34 °C, imeli povišane ravni RBM3, medtem ko kontrolna skupina, ki ni plavala, tega ni pokazala.

Možnosti za zdravljenje demence

Čeprav rezultati kažejo, da ljudje, podobno kot hibernirajoči sesalci, proizvajajo beljakovino RBM3, plavanje v ledeno mrzli vodi zaradi visokih tveganj ni priporočljivo.

Ključni izziv ostaja razvoj zdravila, ki bi pri ljudeh spodbudilo proizvodnjo te beljakovine. Celo nekajletna zamuda pri napredovanju demence bi imela izjemne koristi za posameznike in družbo.

Znanstveniki so optimistični, da bi ta preboj lahko vodil do novih rešitev, ki bi omilile eno najtežjih bolezni našega časa.