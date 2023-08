Priljubljenost rastlinske prehrane še naprej nezadržno raste. Samo v ZDA se je število veganov od leta 2014 do leta 2019 po podatkih Global Data povečalo za kar 600 odstotkov.

Do nedavnega sta veganska in vegetarijanska prehrana veljali za nekonvencionalno izbiro, rezervirano le za določene družbene skupine. Vendar pa so nesreče, ki jih je povzročil človek in so se zgodile leta 2020, pripeljale do večje ozaveščenosti o posledicah izkoriščanja živali in okolja.

Kot vsako avantgardno gibanje, ki ga večina ne razume, se tudi veganstvo sooča s številnimi predsodki in miti.

Pripravili smo 5 največjih mitov o veganski prehrani:

MIT 1: Veganska prehrana je vedno zdrava

V zadnjih desetletjih se je povečalo število raziskav, ki kažejo na povezavo med uživanjem rdečega mesa in številnimi zdravstvenimi težavami. Na primer, predelano in rdeče meso je povezano z rakom debelega črevesa, debelostjo, težavami s srcem in sladkorno boleznijo.

Iz tega bi lahko sklepali, da je dieta brez mesa boljša za telo, a tako kot ni vsako meso rdeče meso, tudi vsaka vegetarijanska in veganska prehrana ni zdrava. Če uporabimo skrajni primer – če jeste samo čips, smoki, testenine, pecivo – jeste vegansko. Toda takšna prehrana ne bo pripomogla k vitalnosti, energiji in zdravju.

Če želite preizkusiti vse prednosti veganske prehrane, morate skrbno raziskati, katera živila morate vključiti na svoj jedilnik, da boste zadovoljili vse svoje dnevne prehranske potrebe.

MIT 2: Vegetarijanska prehrana zagotavlja izgubo teže

Na žalost to ni res. Zelo enostavno lahko zaužijete veliko količino kalorij iz ogljikovih hidratov in hrane, ki vsebuje sladkor, in brez uživanja živalske hrane. Ljudem, katerih cilj je le shujšati, ni priporočljivo izbrati vegetarijanske prehrane za hujšanje.

Ključ do hujšanja je zdrava in raznolika prehrana, ki lahko ali pa tudi ne popolnoma izključuje živalske izdelke. Poleg prehrane je najpomembnejša telesna aktivnost z redno vadbo.

Vendar številne rastlinske diete vodijo k izgubi teže in izboljšanju zdravja. Na primer, članek, objavljen v Translational Psychiatry, navaja: »Našli smo trdne dokaze, da so rastlinske diete bolj koristne od običajnih diet in da imajo pozitivne učinke na telesno težo, presnovo energije in zmanjšanje sistemskega vnetja.« Ta raziskava je bila opravili na zdravih anketirancih, debelih ljudeh in bolnikih s sladkorno boleznijo tipa 2.

Tudi v reviji BMJ Open Diabetes Research and Care so raziskali vpliv rastlinske prehrane na ljudi s sladkorno boleznijo. Poleg vseh prednosti so izpostavili eno najpomembnejših za to skupino bolnikov – občutno zmanjšanje telesne teže.

MIT 3: Vegani in vegetarijanci ne morejo dobiti dovolj beljakovin

To je ena najpogostejših napačnih predstav. Beljakovine so lahko živalskega ali rastlinskega izvora in obe vrsti beljakovin lahko zadostita dnevnim potrebam po beljakovinah.

Vegani dobijo dovolj beljakovin tudi s pšeničnim škrobom, tofujem, lečo, čičeriko, različnimi vrstami fižola, oreščki, rižem ... Tudi nekatere vrste zelenjave vsebujejo beljakovine, kot so špinača, šparglji, brokoli, artičoke, krompir, grah in brstični ohrovt.

MIT 4: Mišic ni mogoče zgraditi brez uživanja mesa

Ta predsodek temelji na napačni predstavi o izvoru beljakovin, o kateri smo pisali zgoraj. Skratka, najpomembnejše hranilo za izgradnjo mišic so beljakovine, ki jih zlahka najdemo v živilih rastlinskega izvora.

MIT 5: Mlečni izdelki so ključni za močne kosti

Mlečni izdelki niso ključni za močne in zdrave kosti, je pa kalcij. Pravzaprav je kalcij pomemben za delovanje celotnega organizma, vključno s krvnim tlakom, delovanjem mišic in živčevja, igra pa tudi vlogo pri preprečevanju nastajanja krvnih strdkov.

Nekatera rastlinska mleka, na primer mandljevo mleko, vsebujejo do 20 % več kalcija kot kravje mleko.

Za vegane je pomembno, da poskrbijo za zadosten vnos kalcija z rastlinsko prehrano. Tako kot lahko zagotovijo beljakovine, lahko dobijo tudi kalcij iz živil na osnovi soje, graha, leče, fižola, špinače, sezama, mandljev ...