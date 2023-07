150 minut na teden in adijo depra

Ni vam do vadbe, a študije potrjujejo, da telesna aktivnost prispeva k izboljšanju duševnega zdravja.

Depresiji se lahko izognete z nekaj enostavnejšimi in cenejšimi načini od klasične terapije. Najnovejša študija, ki so jo objavili avstralski raziskovalci in poroča American Journal of Psychiatry, je pokazala, da redna telesna aktivnost lahko izboljša duševno zdravje. Raziskovalci poročajo, da lahko že samo ena ura na teden močno vpliva na boljše počutje.

Med raziskavo so namreč spremljali vedenje 22.000 zdravih Norvežanov, ki so bili pod pritiskom, čutili simptome anksioznosti in depresije. Njihove navade so raziskovalci preverjali 11 let, predvsem tiste, povezane s fizičnimi aktivnostmi.

Slabo gibanje, slabo razpoloženje

Na začetku jih je 12 odstotkov izjavilo, da telovadijo, preostali pa so bili resni rekreativci. Z leti se je statistika spremenila, približno 7 odstotkov vprašanih je poročalo o simptomih depresije, 9 odstotkov pa o anksioznosti.

Čeprav ni bilo povezave med vadbo in anksioznostjo, so raziskovalci ugotovili, da lahko zmanjšana telesna aktivnost vodi v depresijo in da obstaja določena povezava. Ljudje, ki niso telovadili, so začeli čutiti simptome depresije za 44 odstotkov več kot običajni rekreativci.

Vsaka poteza šteje

Čeprav znanstveniki niso ugotovili jasne povezave, so poudarili, da obstaja in je ne smemo zanemariti. Priporočilo strokovnjaka je, da dejavnosti ne smejo biti preintenzivne, utrujajoče, da morajo biti prilagojene starosti, spolu in drugim navadam.

Izvajanje napornih vaj, zaradi katerih ste izčrpani in ne morete zajeti sape, ni cilj. Dovolj je, da hodite ali se vozite s kolesom.

Po drugi strani pa je Svetovna zdravstvena organizacija podala tudi priporočilo – vsaj 150 minut tedenske aktivnosti bo izboljšalo splošno zdravje in izboljšalo srčno-žilno sliko.

Pomembno je samo začeti!

Ker začeti z ničelne točke ni enostavno, je predlog, da sčasoma izboljšate rekreativne sposobnosti tako, da najprej začnete z razteznimi vajami. Njihov cilj je razbremeniti telo napetosti. Po tem se lahko odpravite na hiter sprehod, tek, plavanje ali intenzivno kardio vadbo, odvisno od vašega splošnega zdravja.