Tipični Sportline s kančkom prestiža

Kodiaq mojstrsko združuje Škodino prostornost in udobje s tehnološko naprednostjo in predvsem praktičnostjo. Toda ta priljubljeni SUV, ki v novi generaciji meri skoraj 4,76 metra in lahko spet ponudi dovolj prostora kar sedmim potnikom v treh vrstah, v različici Sportline ugaja tudi tistim, ki prej omenjenih tradicionalnih vrednot tega modela ne postavljajo vedno na prvo mesto. Sportline je tu za vse zahtevne kupce, ki želijo dodelan in vznemirljiv videz, tehnološko popolnost in izjemno vozniško izkušnjo za volanom.

