Svež zrak brez toplotnih izgub

Klasično prezračevanje z odpiranjem oken sicer omogoča hitro zračenje, vendar je pogosto nepredvidljivo. V zimskem času takšno prezračevanje povzroča velike toplotne izgube, poleti pa v notranjost vstopa vroč zrak. Poleg tega odpremo okna le nekajkrat na dan, kar pomeni, da se vmes onesnaževalci, kot so vlaga in neprijetne vonjave, kopičijo. V urbanih območjih je dodatna težava takšnega prezračevanja vdor onesnaženega zraka, hrupa in celo alergenih delcev v naš dom. Sodobni prezračevalni sistemi, o katerih smo se pogovarjali s strokovnjaki podjetja Lunos Slovenija, ponujajo rešitev za vse omenjene izzive.

Prednosti sodobnih prezračevalnih sistemov

»Decentralni prezračevalni sistemi so bistveno bolj učinkoviti kot običajno odpiranje oken,« nam uvodoma pojasni mag. Uroš Fonovič, direktor Lunos Slovenija, in nadaljuje: »Zagotavljajo neprekinjen dotok svežega in filtriranega zraka, kar izboljšuje kakovost notranjega okolja brez toplotnih izgub. Sistem z rekuperacijo energije dosega do 96 % izkoristka energije, kar pomeni velike prihranke pri ogrevanju in hlajenju. Ti sistemi delujejo skoraj neslišno (le 3 dB na razdalji 3 m), kar zagotavlja popolno udobje bivanja.«

Pove še, da veliko prezračevalnih sistemov vključuje napredne filtre, ki učinkovito odstranijo prah, alergene in druge onesnaževalce iz zunanjega zraka. To je še posebej pomembno za ljudi z alergijami ali težavami z dihali, saj takšen sistem izboljša kakovost notranjega zraka.

Prezračevalni sistem znamke Lunos FOTO: Lunos Slovenija F.schmidt - Fotolia

Sposobni so prilagajanja

Zanimalo nas je tudi, kako se prezračevalni sistemi prilagajajo vremenskim razmeram, kot so visoka vlažnost ali ekstremne temperature? Kot razložijo strokovnjaki Lunos Slovenija, se sistemi s pomočjo različnih tipal samodejno prilagajajo vremenskim razmeram. Tako na primer uravnavajo vlago pri visoki zunanji vlažnosti in preprečujejo vdor mrzlega zraka v prostor med ekstremno nizkimi temperaturami s samodejnimi loputami.

LUNOS in Eko sklad podarjata originalno svežino v vrednosti 1.200 evrov Decentralni prezračevalni sistem LUNOS bo zagotovil zdravo bivanjsko okolje in poskrbel za suhe stene brez plesni, ventilator Silvento pa bo iz vaše kopalnice odvedel vso odvečno vlago. Za PAKET ZIMA 1*, v katerega so vključeni dva vrhunska prezračevalna elementa LUNOS e260, najtišji ventilator na svetu Silvento in montaža, boste namesto 3.270 evrov odšteli zgolj 2.070 evrov, saj vam podjetje LUNOS in Eko sklad podarjata originalno svežino v vrednosti 1.200 evrov. Za PAKET ZIMA 2**, v katerega so vključeni dva vrhunska prezračevalna elementa LUNOS e2, najtišji ventilator na svetu Silvento in montaža, pa boste namesto 3.130 evrov odšteli zgolj 1.930 evrov, saj vam podjetje LUNOS in Eko sklad podarjata originalno svežino v vrednosti do 1.200 evrov. * Obrazložitev vrednosti Paket zima 1:

Končna vrednost investicije 2.070 EUR je sestavljena iz LUNOS akcijskega popusta v višini 20 % in subvencije Eko sklada v višini 30 %. Redna cena izdelkov v paketu je 3.270 EUR. Stranka pri nakupu paketa plača vrednost izdelkov z 20-% LUNOS akcijskim popustom, kar znaša 2.714 EUR. Na ta znesek pa ji Eko sklad po montaži vrne 30 % subvencije. ** Obrazložitev vrednosti Paket zima 2:

Končna vrednost investicije 1.930 EUR je sestavljena iz LUNOS akcijskega popusta v višini 20 % in subvencije Eko sklada v višini 30 %. Redna cena izdelkov v paketu je 3.130 EUR. Stranka pri nakupu paketa plača vrednost izdelkov z 20-% LUNOS akcijskim popustom, kar znaša 2.602 EUR. Na ta znesek pa ji Eko sklad po montaži vrne 30 % subvencije. Vse navedene cene so brez DDV. Povezava vodi na spletno stran oglaševalca Lunos Sloveniija

Skrbna izbira

»Pri izbiri sistema je treba upoštevati stopnjo energetske učinkovitosti (boljši sistemi dosegajo do 96-% energetsko učinkovitost rekuperacije energije), kakovost filtracije, stopnjo zaščite pred hrupom (boljši sistemi zagotavljajo dušenje zunanjega hrupa bolje kot najsodobnejša troslojna okna), enostavnost montaže (možno jih je vgraditi naknadno, ko je objekt že v uporabi, brez polaganja cevi), ni potrebna žična povezava, ker so med seboj povezani brezžično; sodobni prezračevalni sistemi za brezžično komunikacijo uporabljajo radijsko povezavo, ki je stabilna, skladnost s standardi (DIN 1946-6), možnost preverbe tehničnih specifikacij z uradnimi meritvami, potrebe po rekuperaciji energije in posebnosti prostora, kot so vlažni prostori ali prostori brez oken,« o izbiri naprave za prezračevanje razloži mag. Fonovič iz Lunosa.

Naložba v dobro počutje

Izvemo še, da so decentralizirani prezračevalni sistemi zasnovani za hitro in preprosto montažo, brez večjih gradbenih posegov. Vgradnja je možna neposredno na zunanje stene, zaradi česar so idealni tudi za prenove in objekte, ki so že v uporabi. Posamezne enote so med sabo brezžično povezane. »Stroški namestitve za dvosobno stanovanje znašajo približno tisoč evrov,« še doda mag. Fonovič.

Pametno upravljanje prazračevalnega sistema FOTO: Lunos Slovenija

Vsekakor je zdrav zrak osnova za kakovostno življenje. V prostorih z neustreznim prezračevanjem se lahko hitro naberejo ogljikov dioksid, vlaga in škodljivi mikroorganizmi, kar povzroča glavobole, utrujenost in celo dihalne težave. Prezračevalni sistemi zagotavljajo stalno odstranjevanje teh dejavnikov, kar izboljša koncentracijo, razpoloženje in splošno počutje. Hkrati zmanjšajo tveganje za razvoj bolezni, povezanih z nezdravimi bivalnimi razmerami, kot so astma, alergije in težave s sinusi.

Vzdrževanje prezračevalnih sistemov Filtre je priporočljivo pregledati na tri mesece in po potrebi očistiti ter zamenjati enkrat letno. Pralni filtri omogočajo enostavno vzdrževanje, kar dodatno znižuje stroške.

Besedilo je bilo objavljeno na tematskih oglasnih straneh Varčno bivanje.