Svetovalnica: Kdo poda predlog za vpis služnosti in nosi stroške

Pozdravljeni,

trije dediči smo podedovali kmetijska zemljišča in mejimo med seboj.

Preko mojega zemljišča je sodišče določilo pot oz. približno traso, ki mora biti 3 m široka in poteka od občinske ceste do naše tromeje. Ta pot naj bi služila za uporabo le v kmetijske namene (s kmetijskimi stroji). Jaz imam dostop z občinske ceste, torej te poti ne potrebujem.

Zanima me, kdo poda predlog za odmero te poti in nato tudi vpis služnosti in služnostne dolžnosti oz. pravice v ZK in kdo plača vse te stroške.

Sodišče je tudi zapisalo, da se v primeru spremembe namembnosti zemljišč iz kmetijskih v zazidljiva, služnostna pot uporabi tudi v te namene.

Hvala in lep pozdrav.

- NT

