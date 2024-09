Kako se pripraviti na maraton

Na srečo je danes tehnologija postala ključni partner pri doseganju vrhunskih rezultatov. Z uporabo naprednih Samsung naprav, kot so Galaxy Z Fold6, Galaxy Watch Ultra in Galaxy Buds3, lahko svojo pripravljenost dvignete na povsem novo raven. Tukaj lahko preberete, kako vam lahko te naprave pomagajo na poti do uspešnega maratona, ki na vas čaka to jesen.

Galaxy Watch Ultra: vaša osebna trenerka na zapestju

Galaxy Watch Ultra je kot nalašč za vse, ki se pripravljajo na maraton. Ura je opremljena z natančnim GPS-om, ki vam omogoča, da sledite svoji poti, ne glede na to, ali tečete po mestnih ulicah ali gozdnih poteh. Napredne športne funkcije vam omogočajo spremljanje napredka, vključno z merjenjem srčnega utripa, porabljenih kalorij in razdalje, ki jo pretečete. Poleg tega lahko z novimi funkcijami, kot je Functional Threshold Power (FTP), natančno merite svojo moč med kolesarjenjem, kar je koristno za razvijanje vzdržljivosti.

Galaxy Watch Ultra vam tudi pomaga ohranjati motivacijo z osebnimi cilji in obvestili, ki vas spodbujajo, da vztrajate pri svoji rutini. Z vgrajenim senzorjem za spremljanje spanja vam ura omogoča, da analizirate svoje spalne vzorce in poskrbite za ustrezen počitek, kar je ključno za uspešno pripravo na maraton.

Galaxy Z Fold6: Vse, kar potrebujete za načrtovanje in analizo

Galaxy Z Fold6 ni le pametni telefon, ampak tudi zmogljivo orodje za načrtovanje vašega treninga. Z velikim zaslonom in možnostjo večopravilnosti lahko enostavno spremljate svoje treninge v realnem času, pregledujete svoje rezultate in primerjate napredek. Uporabite aplikacije za tek, kot je Samsung Health ali Strava, in izkoristite napredne funkcije Galaxy Z Fold6, kot je deljeni zaslon, ki vam omogoča, da hkrati spremljate svoje statistike in pregledujete tekaške načrte.

Funkcija pomoč za zapiske (Note Assist) vam pomaga zapisovati svoje opombe in spremljati svoje občutke po vsakem treningu, kar vam omogoča, da analizirate, kaj deluje in kaj ne. Z integracijo umetne inteligence lahko Galaxy Z Fold6 tudi predlaga prilagoditve vaših treningov na podlagi vaših dosežkov.

Galaxy Buds3: zvok, ki vas premika

Med tekom je motivacija ključna. Galaxy Buds3 so vaš popolni spremljevalec, saj ponujajo vrhunsko zvočno izkušnjo, ki vam pomaga ostati osredotočeni in motivirani. Z napredno tehnologijo odpravljanja šumov (ANC) lahko izklopite moteče zvoke iz okolice in se popolnoma posvetite svoji tekaški poti ali motivacijskemu podkastu.

Poleg tega so Galaxy Buds3 izjemno udobne in zasnovane tako, da ostanejo na svojem mestu tudi med najbolj intenzivnimi treningi. Z dolgo življenjsko dobo baterije se vam ni treba bati, da bi vam zmanjkalo energije sredi treninga.

Zasijte na maratonu z napredno tehnologijo

Priprava na maraton še nikoli ni bila tako enostavna in učinkovita. Z Galaxy Watch Ultra, Galaxy Z Fold6 in Galaxy Buds3 imate na dosegu roke vse, kar potrebujete za uspešno premagovanje svojih ciljev. Te naprave vam pomagajo načrtovati in slediti treningom, ohranjati motivacijo in izboljšati svojo telesno pripravljenost. Pripravite se na svoj najboljši maraton doslej z najboljšo tehnologijo na trgu!

Kupite izbrano napravo Galaxy in uživajte ob fantastičnem paketu daril Samsung predstavlja posebno promocijo, ki vam omogoča, da ob nakupu izbranih pametnih telefonov Galaxy prejmete izjemna darila, ki bodo še dodatno obogatila vašo uporabniško izkušnjo. Promocija ponuja tri različne pakete: Ob nakupu telefona Galaxy Z Fold6 ali Galaxy S24 Ultra prejmete fitnes zapestnico Galaxy Fit3, brezžične slušalke Galaxy Buds3 Pro in tablični računalnik Galaxy Tab A9+. Ob nakupu telefona Galaxy S24, S24+, Galaxy Z Flip6 ali Galaxy S23 FE, S23 prejmete fitnes zapestnico Galaxy Fit3 in brezžične slušalke Galaxy Buds3 Pro. Ob nakupu telefona Galaxy A55 5G pa prejmete tablični računalnik Galaxy Tab A9. Promocija traja od 30. 8. do 29. 9. 2024 ali do porabe zalog daril. Več informacij o promociji in pravila najdete na spletni strani Samsung.

