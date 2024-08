Kako naj zaživimo v sestavljeni družini?

Vsak član prispeva s svojo udeležbo v odnosu do drugega člana določeno energijo, ljubečo naklonjenost, motiviranost za vlaganje v primerno in spoštljivo komunikacijo, ki je temelj kakovostnih odnosov.

Vezivo takšne dinamike sta medsebojna ljubezen in naklonjenost. V družino naj bi se prišli oddahnit od službenih in šolskih obveznosti, hitenja in norenja čez dan. Da si napolnimo baterije in užijemo mir, ljubezen in zadovoljstvo.

Imate takšno družinico? V kateri prevladuje pozitivni skupinski duh in v kateri člani obvladate veščino reševanja medsebojnih nesoglasij na spoštljiv način? Ker tudi konflikte se je treba naučiti ustrezno razreševati, sicer se vzroki za nesporazume potiskajo pod nesrečno plast zanikanja bolečine, razočaranja, različnih pričakovanj ali neizrečenih potreb.

No, pa da ne omenjam poplave očitkov, ki seveda zastrupljajo zaupanje in s tem odnose. Pri vsem navedenem v neki točki trčita dva svetova zaljubljenih partnerjev, ki sta oba že ločena in imata iz prejšnjih zvez vsak svoje otroke. Želita si zaživeti pod isto streho in tako tudi združiti otroke. Običajno takšen proces nosi veliko izzivov in dilem, strahov in vprašanj.

Vse več sestavljenih družin

Glede na statistiko razvez je dokaj pričakovano, da se bo delež tako imenovanih sestavljenih družin sčasoma povečeval, kajti ločeni starši ne gredo v osamo, temveč si želijo nove zveze.

Pomembno se mi zdi poudariti oziroma svetovati, da se v procesu okrevanja po ločitvi naučimo ključne lekcije glede partnerskega in starševskega odnosa iz propadle zveze, da ne bi naših vzorcev ponavljali tudi v novonastajajoči zvezi, sicer je velika verjetnost, da bo rezultat čez nekaj let podobno nesrečen.

Pri sestavi nove družine dokaj pomembno vlogo igrajo tudi bivši partnerji, ki bolj ali manj sodelujoče izvajajo stike in primerno komunikacijo z bivšim ali bivšo.

Če bivši partner ali partnerica nagaja novi zvezi, grdo govori otrokom glede nove izbire njihovega starša ali načrtno odtujuje otroke od njega, so izzivi sestavljanja zdrave družinske dinamike še toliko večji in čeri se včasih zdijo zelo nevarne.

Osebna zgodba

Na pogovor je prišel simpatičen par sredi štiridesetih let. Zanjo je to tretja zveza, od prej ima tri otroke, on ima predšolsko hčer, ločen je dobro leto, saj ga je bivša žena prevarala. Zahteval je ločitev, česar pa bivša žena ni hotela, kljub svoji nezvestobi mu zdaj močno nagaja pri komunikaciji in upoštevanju dogovorov glede stikov s hčerkico.

Ko je izvedela, da se je zaljubil v drugo žensko, je popolnoma podivjala in grozila, da ne bo videl hčerkice ...