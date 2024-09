Zrno na zrno, ogrlica

Koruza ni le okusen in zdrav prigrizek, njeni listi, storži in semena so kot nalašč za ustvarjanje. Tisti, ki se še spomnijo ličkanja koruze, ki je že samo po sebi zabavno opravilo, poleg tega pa tudi izredno koristno za otrokovo motoriko, najverjetneje še znajo izdelati punčke iz ličkanja.

Kako velike bodo in kako zapletena bo izdelava, je odvisno od nas. Mlajši in tisti, ki jim ročne spretnosti ne ležijo najbolj, se bodo odločili za bolj enostavno lutko, za katero potrebujemo le nekaj suhih listov in dve elastiki ali dva kosa vrvi. Nekaj listov naložimo drugega na drugega in jih prepognemo na polovico, nato zgornjo četrtino zavežemo z vrvico ali elastiko. To bo punčkina glava. Pod njo bomo skozi prepognjene liste vstavili enega ali dva, ki ga prav tako prepognemo. To so punčkine roke, da bodo ostale na mestu, poskrbimo tako, da šop koruznih listov z vrvico ali elastiko zavežemo tik pod njimi. Enostavna punčka iz ličkanja je končana, po želji ji lahko na glavo dodamo koruzne laske, narišemo obraz, jo oblečemo in podobno.

Lutke izdelamo iz ličkanja ali celega storža.

Enostavne punčke iz ličkanja lahko naredi vsak. FOTO: Timothy S. Allen/Getty Images

Punčke lahko naredimo tudi iz cele koruze, in sicer tako, da ličkanje potegnemo čez storž in na vrhu spnemo ali zvežemo. Dobili smo glavo, na katero prilepimo po dve koruzni semeni za oči, oči lahko tudi narišemo, prav tako nos in usta in okrog vratu zavežemo pentljico ali pritrdimo cvet.

Figurice lahko izdelamo tudi iz celega storža. FOTO: Marenwischnewski/Getty Images

Unikatni nakit

Koruzno zrnje je odličen nadomestek za perlice, s katerimi bomo ustvarili unikaten, predvsem pa naraven nakit. Koliko jih bomo potrebovali, je odvisno od tega, kako dolgo ogrlico želimo izdelati, koliko zapestnic in podobno. Poleg tega potrebujemo le še šivanko in nit, na katero bomo semena nizali. Če nam je všeč rumena, za nakit uporabimo zrnje, kakršno je, lahko pa ga pobarvamo z akrilnimi barvami ali lakom za nohte. V tem primeru bo treba le malce dlje počakati, saj se mora barva najprej posušiti.

Za broško poleg koruznih semen potrebujemo še trši karton, iz katerega izrežemo poljubno obliko in velikost, ter sponko, ki jo prilepimo na zadnjo stran, da si bomo broško lahko pripeli. Pa seveda lepilo, s katerim bomo na karton lepili koruzo. To lahko prilepimo denimo v obliki cveta, spirale, lahko z njo karton povsem prekrijemo, nekaj semen pobarvamo in jih umestimo med rumena, možnosti je toliko, kolikor sta bogati naša domišljija in ustvarjalnost.

S koruznimi zrni lahko tudi »rišemo«. Na list papirja najprej s svinčnikom narišemo obris tistega, kar bomo nato prekrili s koruzo, denimo piščančka, ki je prav tako rumen. Obris nato prekrijemo z lepilom in začnemo nanj polagati zrna. Lepilo dodajamo postopoma, da se ne bo sproti posušilo. Koruzo lepimo od roba, torej obrisa, proti sredini, tisto, ki bo predstavljala oko, pobarvamo s črnim flomastrom, kljun z oranžnim.

Zrna pobarvamo ali pustimo rumena.

Piščančka ali katerega drugega ptiča lahko ustvarimo tudi iz kuhane koruze, prednost takšne umetnine je, da jo bomo nato pojedli. Z njo lahko presenetimo tudi obiske. Seveda je ne nalepimo, pač pa le razporedimo na krožnik ali pladenj. Poleg kuhane koruze potrebujemo še kuhan riž, črno olivo, nekaj kosov korenčka, po želji kolut salame. Iz riža najprej oblikujemo ptičje telo, nad njim na krožnik razporedimo koruzo, olivo prepolovimo in postavimo na riž, kjer bi imel ptič oko, iz korenčka pa izrežemo dve nogi in kljun, lahko tudi krilo, slednje lahko izrežemo iz koluta salame.