Znanstveniki odkrili, da ljudje s to krvno skupino živijo dlje

Krvna skupina pomembno vpliva na zdravje posameznika, vsaka ima svoje značilnosti, vendar pa je ena med njimi najodpornejša na bolezni. Gre za krvno skupino 0, poroča revija Time.

Raziskave so pokazale, da imajo ljudje s krvno skupino 0 manjše tveganje za razvoj kardiovaskularnih bolezni, kot so možganska kap in srčni infarkt, ter redkeje zbolevajo za določenimi vrstami raka, poroča revija Time.

Krvna skupina 0 vsebuje manj molekul, ki lahko povzročijo strjevanje krvi, kar zmanjšuje tveganje za nastanek srčnih in možganskih kapi, ki jih povzročajo krvni strdki. Odpornost na najnevarnejše bolezni pomeni večje možnosti za dolgo življenje.

Geni, ki upočasnjujejo staranje

»Zdi se očitno, da je izogibanje boleznim del strategije za dolgo življenje. Vendar pa obstaja tudi prepričanje, da pri stoletnikih vso korist prinašajo geni, ki upočasnjujejo staranje,« je povedal Stuart Kim, profesor biologije in genetike na Univerzi Stanford, ko je pred nekaj leti predstavil rezultate raziskave svoje ekipe.

V iskanju skrivnosti dolgega življenja so preučili gene 800 stoletnikov in 5400 90-letnikov ter odkrili, da so za hitrost staranja zelo pomembne variacije štirih genov: CDKN2B, ki ima ključno vlogo pri delitvi celic, ABO, ki je povezan z vrsto krvne skupine, APOE, ki vpliva na nagnjenost k Alzheimerjevi bolezni, ter SH2B3, ki podaljšuje življenje ljudi.