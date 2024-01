Znano je, kateri je slovenski avto leta

Renault austral je slovenski avto leta 2024. To je po štirih letih drugi zmagovalni avto te znamke, nasledil pa je avtomobil še ene francoske znamke, peugeota 308.

Potem ko smo predstavniki medijev med dvajsetimi novimi avtomobili izbrali pet finalistov, ste glasove oddali še bralci, gledalci in poslušalci. Že tu je bil vodilni renault austral. Na finalnem izboru, ki je potekal v tovarni Hella Saturnus Slovenija v Ljubljani, ga je na najvišje mesto postavilo pet od devetih sodelujočih medijev, veliko točk, a precej manj od zmagovalca, je na drugem mestu osvojila Hyundaijeva kona. Tretji je bil jeep avenger, lanski evropski avto leta, četrta toyota C-HR in peti doslej prvi kitajski predstavnik in tudi edini povsem električni model MG 4.

Australu smo največ točk namenili tudi v uredništvu Dela in Slovenskih novic. Prepričal nas je kot udoben družinski prevoznik. Gre za naslednika modela kadjar, ki pa nima več dizelskega motorja, a menimo, da ga hibridni bencinsko-električni sklop vsaj po prvih preizkušnjah dovolj varčno nadomešča.

Zadnjih pet zmagovalcev 2020: renault clio 2021: škoda octavia 2022: toyota yaris cross 2023: peugeot 308 2024: renault austral

Kako bo šlo australu?

Če se ozremo na dozdajšnje zmagovalce, ugotovimo, da so bili pogosto uspešni pri kupcih, ne pa vselej. Škoda octavia, slovenski avto leta pred tremi leti, je bila denimo lani po uradni statistiki drugič zapored najbolje prodajani avtomobil pri nas. Zelo dobro gre na trgu predlanski zmagovalki toyoti yaris cross, ki je bila samo med fizičnimi osebami lani sploh vodilna. Solidne, a ne tako visoke številke ima lanski zmagovalec peugeot 308.

Znamke z največ zmagami 9 – Volkswagen 4 – Renault 3 – Peugeot, Ford, Škoda

Videli bomo, kako bo dolgoročno šlo australu. Model se sicer uvršča med t. i. športne terence oziroma karoserijske križance, teh je bilo med novostmi na slovenskem trgu lani zelo veliko, v skoraj vseh velikostnih kategorijah. Če so bili nekoč tržna niša, so zdaj množična kategorija, kar velja tako za cenovno bolj dostopne znamke kot premijske.

Kot smo omenili, ste uvodne glasove za finale prispevali glasovalci in poslušalci; v vseh sodelujočih medijih skupaj 27.000, za kar se vam lepo zahvaljujemo in seveda čestitamo izžrebanim nagrajencem.

Prehodni pokal za zmagovalni avtomobil so prevzeli predstavniki družbe GA Adriatic: direktor prodaje in marketinga za Renault in Dacio Gregor Smole, generalni direktor Petar Nevistić in vodja odnosov z javnostmi Nataša Gjura. FOTO: Uroš Modlic