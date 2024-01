Življenje brez seksa: to se dogaja z ženskim telesom

Ljudje, ki se izogibajo spolnim odnosom, s časoma postanejo otopeli, želja po intimi se izgubi, pojasnjuje seksualna terapevtka Sari Cooper. Zlasti pri starejših ženskah ob tem prihaja do tanjšanja in slabljenja vaginalnih sten.

To, kadar se ženska po daljšem premoru znova odloči za aktivno spolno življenje, neredko povzroča bolečo penetracijo.

Ni pa to edina posledica odsotnosti seksa. Strokovnjaki jih nizajo še nekaj.

Izguba libida

Pri libidu velja pravilo: uporabljate ga ali bo izginil.

»Osebe, ki se vzdržujejo seksualnega življenja, sčasoma postanejo otopele, želja po seksu počasi izgine.

Dejstvo namreč je, da seks spodbuja željo po pogostejšem seksu in seveda obratno,« besede Cooperjeve povzema Thehealthy.com.

Osebe, ki se vzdržujejo seksualnega življenja, sčasoma postanejo otopele. FOTO: Gettyimages

Oslabljene vaginalne stene

Ta težava je zlasti značilna za ženske, ki so tik pred ali že v menopavzi.

»Če starejše ženske nimajo rednih spolnih odnosov, se vaginalne stene stanjšajo in izgubijo elastičnost, kar velikokrat pomeni, da se, če se odločijo obuditi spolno življenje, med penetracijo pojavijo bolečine,« opozarja terapevtka.

Zmanjšana sposobnost vlaženja nožnice

Še ena težava, ki se najpogosteje nanaša na starejše ženske, je slaba lubrikacija vagine po daljši abstinenci. Ta je povezana s slabljenjem vaginalnih sten in je posledica pomanjkanja estrogena v telesu.

»Pri mlajših ženskah, starih od 20 do 30 let, estrogen zagotavlja primerno vlaženje in elastičnost vaginalnih sten tudi ob spolni abstinenci.

Zgodba pri ženskah, starih 50 ali 60 let, je drugačna prav zaradi manjše količine estrogena,« pojasnjuje ginekologinja Lauren Streicher.

Okrepljena bolečina med menstruacijo

Pomanjkanje spolnosti okrepi menstrualne bolečine pri ženskah.

»Maternica je mišica, mnoge ženske med orgazmom doživljajo njeno intenzivno krčenje, s tem se pospeši izločanje menstrualne krvi iz telesa.

Prav tako se med spolnostjo v telesu poviša raven endorfinov, ki so naravni blažilci bolečine in zagotavljajo dobro počutje,« pojasnjuje seksolog Robert Schneider.

Nižje tveganje za spolne bolezni

Ima pa odsotnost spolnosti vendarle tudi pozitivno posledico, ta je nižje tveganje za spolne bolezni in za vnetja sečil.

»Seks je eden od glavnih krivcev za pogosta vnetja sečil. Spolni odnos brez primerne zaščite pa seveda razlog za spolne bolezni.

Tveganje za oboje se ob abstinenci zmanjša.

Pozitivni posledici spolne abstinence sta nižje tveganje za spolne bolezni in za vnetja sečil. FOTO: Gettyimages

Večina vnetji sečil nastopi v 24. urah po spolnem odnosu, prav pogostost spolnega odnosa je tista, na podlagi česar lahko strokovnjaki predvidijo stopnjo tveganja za te težave,« je povedala Lauren Streicher.