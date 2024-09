Ženske s takšnimi dojkami najpogosteje varajo

Ženske z velikimi dojkami so najbolj zveste in najredkeje varajo, je pokazala raziskava spletne strani Illicit Encounters, ki je iskala povezavo med zvestobo in velikostjo dojk.

Izvajalci so med njenim potekom z namenom ugotoviti, katere večkrat skočijo čez plot- tiste z malim ali one z velikim oprsjem - o varanju spraševali ženske, ki so same priznale nezvestobo.

FOTO: Gettyimages

Raziskava je pokazala, da je samo 31 odstotkov žensk, ki so bile ali so še nezveste, imele košarico velikosti od D do G. Tiste z velikostjo F so varale najredkeje.

Najbolj nezveste so bile ženske z manjšimi dojkami. Kar 69 odstotkov s košaricami med AA in C jih je že skočilo čez plot. Največ prešuštnic je nosilo velikost B.

FOTO: Nd3000/Gettyimages

»Sodelovalo je 1000 prostovoljk in odkrili smo nekaj zanimivega: očitno obstaja povezava med velikostjo oprsja in nezvestobo,« je povedala tiskovna predstavnica Illicit Encountersa in dodala:

»Prav tako smo odkrili, da so prodajalne Marks and Spencer najbolj priljubljene med ženskami, ki se s spodnjim perilom trudijo očarati ljubimca, sledita Victoria's Secret in Agent Provocateur,« piše Daily Star.