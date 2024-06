Razkrivamo! To je starost, pri kateri ženske najpogosteje varajo

Poslovno uspešne ženske z visokimi prejemki se pogosteje spogledujejo in uporabljajo ženske čare od žensk s povprečnimi ali nižjimi zaslužki, strokovnjaki pa menijo, da je razlog za to v višji samozavesti, svobodnejšem pogledu na svet ter življenje in tudi v več priložnostih, ki se jim ponujajo v primerjavi z v tradicionalnem duhu vzgojenimi pripadnicami nežnejšega spola.

»Tako na ženske kot na moške moč deluje kot afrodiziak in napačno je prepričanje, da ženske po prevari občutijo večjo krivdo od moških. Celo nasprotno, prve imajo po varanju manj slabe vesti,« je povedal avtor študije na to temo profesor Joris Lammers z univerze Tilburg.

Religiozna in moralna prepričanja na pripravljenost posameznika in na njegovo odločitev, da bo skočil čez plot, še zdaleč ne vplivajo v tolikšni meri, kot priložnost, možnost in moč.

Ko gre za varanje, igrata spol ali izobrazba manjšo vlogo kot značaj in priložnosti, ki se nekomu porajajo.

Kritična leta so ...

Ob tem je omenjena raziskava odkrila še, da so zgodnja trideseta najpogosteje življenjska doba, v kateri ženske varajo, kar strokovnjaki povezujejo z zmanjševanjem plodnosti in s tem z nižjim tveganjem za zanositev, z osredotočenostjo na seksualne vidike razmerja in s prenehanjem presojanja moških zgolj s stališča, ali bi bil dober oče mojim otrokom.

Dvojna merila

Britanska kolumnistka Diana Appleyard pojasnjuje, da družba še vedno drugače gleda na prevaro moškega kot na varanje ženske.

Moške se tako pogosto opravičuje z močnejšim spolnim nagonom, s priložnostmi, ki se ponujajo pa tudi s pripisovanjem krivde ženskam, ki naj bi žrtve zapeljale.

Ženske, ki varajo, so v očeh drugih brezčutne, preračunljive in razdiralke družin.

V družbi še vedno veljajo dvojna merila.

A kot je prepričana Diana, igrata, ko gre za varanje, spol ali izobrazba manjšo vlogo kot značaj in priložnosti, ki se nekomu ponudijo, motiva pa sta tako pri moških kot pri ženskah največkrat sebičnost in kratkotrajni užitek.