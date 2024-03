Ženske, ki bogatijo, navdihujejo in povezujejo družbo

Kje začeti? Tukaj so njihove misli, strnjene v eno – da se spet najdemo v medosebnih odnosih. Jih prepletamo. In krepimo. Navdihujoči intervjuji z letošnjimi izbrankami so objavljeni v marčevski številki Oneplus in na spletni strani www.onaplus.si.

Alenka Marinič, igralka

»Sama v individualizem ne verjamem. Želim živeti v svetu, kjer drug drugega podpiramo. Čeprav se zavedam, da je moja pozicija zelo idealistična in naiv­na. Tako kot moja fascinacija s cirkusom, ki me vedno znova navdihuje.

Tam delajo akrobati najbolj drzne salte takrat, ko vedo, da jim kolegi spodaj trdno držijo mrežo, v katero se bodo ujeli, če jim trik ne uspe.

Danes pa vse prevečkrat slišimo, da mora vsak po­skrbeti zase in da je vsak sam svoje sreče kovač. S tem se ne strinjam. Svet gradimo skupaj.«

Beti Hohler, pravnica, haaška sodnica

»Da bi imeli kakovostne medosebne odnose, moramo biti vedoželjni. Vedoželjni v odnosu do sebe – da sami sebe spoznavamo, razumemo, se razvijamo, da skrbimo za svoje duševno in čustveno zdravje. In vedoželjni in strpni v odnosu do ljudi okoli nas.

Če smo iskreno vedoželjni in odprti, potem mislim, da se tudi naši odnosi razvijajo in mi z njimi. Z vedoželjnostjo se krepi tudi zavedanje naše soodvisnosti – v osebnih odnosih, skupnosti, na ravni celotnega človeštva.

Moramo se zavedati, da bo na tem svetu bolje tudi meni, če bo bolje tebi. Le tako lahko ustavimo pretirani individualizem in premagamo grožnje, ki so nam vsem skupne.«

Jana Zupančič, igralka

»Živimo v svetu, ki zanemarja in briše komunikacijo, spoštovanje, empatijo, sprejemanje in poudarja uspeh, dobiček, instantno zadovoljstvo.

V takem svetu brišemo ali pozabljamo tudi na zdrave, izpopolnjujoče in pristne odnose, ki se dogajajo v živo, ne na družbenih omrežjih. Da je tako, smo krivi sami. Ustvarjati in negovati odnose je odločitev, ki jo lahko sprejmemo danes.

Prihodnost človeštva temelji na vsakem izmed nas, ki tudi z odnosi prispevamo k oblikovanju družbe, v kateri živimo.«

Lidija Jerkič, pravnica, predsednica Zveze svobodnih sindikatov Slovenije

»Kot pravijo, če nastane problem, je največja umetnost v tem, ali se znaš opredeliti do tega, ali ga lahko rešiš ali ne, ker če ga ne moreš, se ne ukvarjaj z njim, če pa ga lahko, ga reši.

Ona (hčerka Lidije Jerkič, op. p.) je te vrste človek. To je tudi odgovor, da velikih stvari ne moremo rešiti vsi na veliko, imamo pa kup majhnih stvari, ki jih ne rešimo, ker moramo sprem­ljati, kako se bodo razpletle velike. Ne bodi opazovalec, deluj in pometaj pred svojim pragom.«

Manca Ahlin, arhitektka in oblikovalka

»Največja težava pri nas in v svetu je politika deli in vladaj, ki potencira razkol med različnimi skupinami v družbi. Izkoristijo katerokoli razliko in tudi človeško naravo.

Ljudje radi svoje ideologije projicirajo na druge in se vtikajo v njihovo življenje.«

Miljana Cunta, pesnica, prevajalka in urednica

»Izgubo orientacije in vračanje vidim kot vzorec človekovega obstoja v svetu, nekakšno nihanje med skrajnostma, ki se uresničuje tako v posameznikovi osebni zgodbi kot zgodovini. V tako imenovanem razvitem svetu smo morda res nekoliko zašli.

Omamljeni smo od tehnoloških razvedril in raznovrstnih iluzij, ki se ne dotikajo naših resničnih, najglobljih potreb. Naslov zbirke (Nekajkrat smo zašli, zdaj se vračamo, op. p.) je bolj kot teza nekakšno zaklinjanje. Sicer pa si vrnitev sama zamišljam kot prizemljitev, preselitev iz virtualnih milnih mehurčkov v resnične odnose.

Upanje mi vlivajo ljudje, ki visoko na lestvico svojih vrednot postavljajo skrb za drugega. Kot vidim zadnje čase, jih ni malo, so le nekoliko tišji od glasne večine.«

Mirjana Duler, solastnica podjetja Adteh

»Za junake so nas postavili sovaščanke in sovaščani, tisti, ki so bili izjemno hvaležni, da smo povezali njihovo vas z občino. Zame solidarnost ni junaštvo.

Solidarnost je tista, ki bi morala biti v vseh nas, in bi bil svet lepši. Oba z možem imava premehko srce in preveč romantično vodiva podjetje. Zato tudi nisva tako kapitalistično uspešna. Za naju je bit vsega, da v ospredje postavljava človeka, solidarnost, pomoč.

Zaposleni niso samo zaposleni, so sodelavci in nikoli jim ne rečem delavci. Hočem reči, ko sva se odločila zgraditi most, je bilo to za naju povsem normalno.«

Nika Prevc, vrhunska smučarska skakalka

»Zdi se mi, da so nam odrasli prepustili bolj poenostavljen svet, da starši danes naredijo preveč za svoje otroke in da je problem današnjega časa razvajenost.«

Rada Zergol, nekdanja predsednica Tržaškega partizanskega pevskega zbora Pinko Tomažič

»Če kaj negativno vpliva na odnose, je to slaba organizacija časa. Velikokrat si rečem, da bi bilo dobro koga po­klicati, se s kom srečati, a potem kar odlašaš in odlašaš.

In če se vezi ne negujejo, se razrahljajo. Je pa tudi sodobni tempo življenja prehiter. Zdi se, kot da nam za drugega nenehno primanjkuje časa, a bi si ga v resnici samo morali vzeti. Življenje ni hitenje, življenje je stik z drugim.«

Tina Bizjak, dr. med., specialistka ginekologije in porodništva, jamarska reševalka

»Veselim se ponovno svet spremljati skozi oči sprva nebogljenega bitja, nato otroškega radovedneža in pozneje mladega odraslega. Zagotovo me bo to bitjece ogromno naučilo in upam, da bom pri učenju novega človeka uspešna tudi sama.

Najbolj si želim, da bi se moj otrok razvil v samostojno in samozavestno osebo z zdravo pametjo, veliko vztrajnosti, skromnosti in ljubezni do narave ter soljudi.«