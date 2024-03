Zelenje in pisano okrasje

Pojutrišnjem se s cvetno nedeljo začenja veliki teden, ki ga bomo sklenili prihodnji ponedeljek. Na cvetno nedeljo tradicionalno k blagoslovu odnesemo butarice, če jih še nismo izdelali, je zdaj zadnji čas, da se odpravimo v bližnji gozd po zelenje, naberemo lahko tudi zimzelene vejice, ki krasijo okolico hiše, ne pozabimo na mačice in kakšen cvet, slednji so letos res pohiteli in izberemo lahko forzicijo, dodamo kakšno vijolico ali narciso in podobno.

Ne pozabimo na pisane trakove. FOTO: Sbytovamn/Getty Images

Da bo butarica čim bolj polna, dodamo še pisane trakove, lahko tudi drugo okrasje živahnih barv, denimo pentlje, cofke, cvetove iz papirja ali suhe cvetove, plišaste piščančke, zajčke, prepeličja jajčka in podobno. Mnogi se radi držijo tradicionalnih načinov izdelovanja butaric, nič pa ne bo narobe, če ustvarimo nekaj čisto svojega in unikatnega. Barve, ki jih ob veliki noči tradicionalno uporabljamo za vse vrste okrasja, tudi pri izdelavi butar, so pomladne, živahne, ne nazadnje se začenjajo dnevi daljšati, sonce pridobiva moč in vedno bolj živahni postajamo tudi mi.

Letos sta med najbolj priljubljenimi barvami velikonočnih dekoracij, tudi tistih, ki jih bomo vključili v butarice, rožnata in modra, obe kombiniramo z belo, ne druge z drugo. V trgovini z izdelki za ustvarjanje poiščemo bel trak, ki ga sicer uporabljamo za aranžiranje daril, in še enega v svetlo modri ali rožnati ter drugega v temnejšem odtenku rožnate ali modre.

Letos sta med najbolj priljubljenimi barvami velikonočnih dekoracij rožnata in modra, obe kombiniramo z belo.

Ko naberemo zadostno količino zelenja in cvetja, potrebujemo še dovolj veliko palico, na katero bomo vejice pritrdili, pa zeleno vrtno žico. Okrog zgornjega dela palice začnemo razporejati vejice zelenja, naj bodo čim bolj skupaj, lahko se tudi prekrivajo, a v tem primeru je treba upoštevati, da jih bomo potrebovali nekoliko več. Sproti okrog njih trdno ovijamo žico. Ko smo z vejicami obdali zgornji del, se pomaknemo nekoliko nižje, tu in tam med zelenje vpletemo cvet ali dva, in postopek ponavljamo, dokler ne pridemo do mesta, kjer želimo, da se okrasje konča. Priporočljivo je, da vsaj zadnjih deset centimetrov palice pustimo gole, da bomo lahko butarico prijeli, po želji pa goli del ovijemo z okrasnim trakom. Ko je zelenje pritrjeno, se lotimo umeščanja dodatkov, pri tem ni nikakršnih omejitev, če se ne bomo držali tradicionalnega načina izdelave, in se lahko brez zadržkov prepustimo ustvarjalnosti. Trakove in pentlje na palico enako kot vejice pritrdimo z žico, druge manjše okraske pa s pištolo za vroče lepilo.

Cvet iz krep papirja Potrebujemo zeleno vrtno žico, predstavljala bo pecelj, ter približno štiri centimetre širok trak krep papirja v želeni barvi. En konec traku močno stisnemo ob žico in ga začnemo ovijati okrog nje. Med ovijanjem ves čas trdno držimo del papirja ob žici, drugi del pa naj bo čim bolj ohlapen, tu in tam ga lahko tudi zapognemo navzven, da dobimo obliko cveta, še najbolj bo podoben nageljnu. Ko se nam zdi dovolj košat, trak odrežemo in ga na žico pritrdimo z manjšim kosom žice.

Mehke živalce Najbolj enostavna za izrezovanje sta piščanček in zajček. Narišemo ju ali prerišemo na debelejši papir v velikosti, ki nam ustreza. Obliko izrežemo, položimo na filc in s svinčnikom obrišemo, nato pa previdno izrežemo in z vročim lepilom prilepimo na paličico, denimo tisto za ražnjiče. Paličice z živalmi umestimo med zelenje v butarici in pritrdimo z vrtno žico.