Zelenemu orešku se ne moremo upreti

V zadnjih tednih jo opažamo povsod, v sladkih in tudi slanih receptih. Jedem podari značilno barvo in popestri okus. Pistacija v različnih kombinacijah je osvojila novodobne slovenske slaščičarje, priljubljena je tudi v picerijah novega vala. Novodobne picerije, ki jih v Sloveniji ni malo, imajo po večini na jedilniku tudi bele pice. Te nimajo paradižnikovega nadeva, ampak razvlečeno testo dopolni mlečni namaz. Ko je takšna pica, ki ji v Italiji rečejo pizza bianca, že pečena, picopeki nanjo razporedijo različne dodatke, med najbolj priljubljenimi pa so na tanko izbrane rezine mortadele, pistacijev namaz (in na grobo narezani koščki tega zeleno obarvanega ploda) ter izbrani sir, največkrat je to mocarela ali burrata.

Bela pica z mortadelo in pistacijami FOTO: arhiv OK

Od sladoleda do rolic

Pistacijev sladoled poznamo že vrsto let, dobro znane so tudi baklave s to sestavino, zdaj pa v ospredje prihaja še vrsta novodobnih slaščic, za katere se zdi, da njihove najbolj priljubljene različice letos utripajo v barvah pistacije.

Pesto je genialna pogruntavščina, saj lahko poživi skoraj vsako jed.

Denimo: ste v kakšnem novejšem lokalu že poskusili pistacijino sirčkovo torto, torej cheesecake, oziroma kakšno od trenutno nadvse priljubljenih pralin ali porcijskih tortic, ki jih krasi prepoznavna zelena barva? Poglejmo še rogljičke: do nedavna so bili na prodajnih policah samo prazni ali polnjeni z marmelado oziroma čokolado, zdaj pa jim sodobni peki pogumno dodajajo tudi vse bolj priljubljen pistacijev nadev.

Zelene pistacijine praline iz ljubljanske slaščičarne Yauya. FOTO: Dejan Javornik

Iz listnatega testa so pripravljeni nadvse priljubljeni kolutki, pri nas imenovani zmajeve rolice oziroma dragon rolls. Ko so lani v slaščičarni Fetiche Patisserie sredi Ljubljane začeli izdelovati te fotogenične slaščice v različnih okusih, nam je vodja Gregor Božičnik pojasnil, da so od začetka med najbolj priljubljenimi tiste, ki dišijo po pistaciji (in tu je še ena povezava z že omenjenim zmajem, ki ga krasi zelena barva).

Domači pesto

Za konec pa še hitro navodilo, kako lahko pistacije vključimo v preprost recept. Tandem Midva kuhava, v katerem sta Tjaša Vede in Blaž Mikuljan, nam je recept za pripravo zelenega pesta igrivo opisal z besedami: »Pesto je genialna pogruntavščina. S svojim okusom poživi skoraj vsako jed. Njegovo bistvo je grobo pretlačena ali mleta kombinacija oreščkov, trdega sira, olja in različne zelenjave in zelišč. Priprava ne vsebuje kuhe, potrebujemo le možnar, sekljalnik ali kar palični mešalnik. Pri ustvarjanju te različice sva imela v mislih spajanje s paradižnikom in burrato. Prvi se odlično razume z baziliko, bogata burrata pa se najbolje spajdaši s pistacijami. Še malo parmezana, deviškega oljčnega olja in limone, pa imamo zeleno osnovo, ki je za vse prste polizati.«