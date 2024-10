Zabavna kemija za najmlajše

Na tiktoku se je rodila trenutno zelo priljubljena otroška zabava – ustvarjanje ribe napihovalke. Gre za ribo, ki jo naredimo iz balona, pomagamo pa si s sodo bikarbono in kisom. Za ustvarjanje torej potrebujemo balon, gumijasto rokavico (kakršne mame uporabljamo pri čiščenju), kis, sodo bikarbono, škarje in črn alkoholni flomaster.

Najprej odrežemo prst na gumijasti rokavici. Odrezani del napolnimo s kisom in ga na koncu zavežemo, da kis ne bo iztekel. Nato zavezan prst s kisom previdno položimo v (nenapihnjen) balon. V balon dodajmo nekaj žlic sode bikarbone. Nato ga zavežimo, vozel pa s škarjami oblikujmo v ribji rep.

Poskusite, super bo! FOTO: Tiktok

Na balon z alkoholnim flomastrom narišimo ribi oči, usta in plavuti. Ko je riba končana, jo položimo na tla. Z vso močjo jo udarimo ali skočimo nanjo tako, da bo odrezani prst rokavice s kisom počil. Kis se bo pomešal s sodo in riba napihovalka se bo začela napihovati. Poskus je primeren tudi za mlajše otroke, saj se bodo ob opazovanju ribe zelo zabavali. Pazite le, da jim kis ne bo prišel v oči ali dražil njihove kože. Najbolje, da med poskusom nosijo rokavice in zaščitna očala.

In kakšna učenost se skriva za ribo napihovalko? Je primer delovanja kislinsko-bazične reakcije. Ko se kis (kislina) in soda bikarbona (baza) združita, nastane plin, ogljikov dioksid. Ta plin povzroči, da se balon napihne.

Enako lekcijo iz kemije lahko izvedete tako, da otrok izdela vulkan iz papirmašeja, lego kock in podobnega. Nato naj sam ali z vašo pomočjo, odvisno od starosti, natrese v vulkan sodo bikarbono in nalije kis. Dosegel bo, da bo vulkan izbruhnil.

Riba napihovalka je primer delovanja kislinsko-bazične reakcije.

Dinozavrova jajca

Pa kaj, če so izumrli, dinozavrova jajca lahko izdelate doma. Potrebovali boste sodo bikarbono, vodo, barve za živila, injekcije, beli kis, plastično posodo in plastične dinozavre. Najprej pobarvajte sodo. Vzemite več plastičnih kozarcev in v vsakega nasujte nekaj sode ter nekaj kapljic barve. Premešajte s paličico. Uporabite rokavice, saj gre barva težko z rok. Ko je soda obarvana, v vsak kozarec primešajte malo vode.

Obarvano sodo za dinozavrova jajca lahko naredimo tudi z vodenimi barvicami. FOTO: Annashou /Getty Images

Nastati mora pasta, ki drži skupaj in je primerna za oblikovanje, iz nje izdelajte, oblikujte jajce. V sredino položite dinozavrovo figurico. Dodate lahko tudi bleščice, da bo odkritje dinozavra še bolj zabavno. Dinozavrova jajca položite na pladenj in jih dajte za nekaj ur v hladilnik, potem pa jih položite v stekleno posodo. Otroku dajte v roko injekcijo, napolnjeno s kisom. Če je otrok manjši, ne pozabite na rokavice in zaščitna očala. Poškropite jajca s kisom in dinozavri se bodo izvalili.