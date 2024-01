Po igrače za štirinožne prijatelje ni treba v trgovino, preprosto jih izdelamo sami

Po slednje pa se ni treba odpraviti v trgovino, precej preprosto jih lahko izdelamo kar sami. To je še posebno priročno, ker se igrače med malo bolj grobo igro hitro uničijo.

Uporabimo trpežno tkanino, lahko odslužene kavbojke, platno z ležalnika ali senčnika.

Najbolj enostavno igračo, ki psom prinaša obilo veselja, izdelamo iz močnejše vrvi. Narežemo nekaj kosov poljubne dolžine, raje nekoliko daljše kot krajše, nato pa na vsakem koncu naredimo trden vozel, enega bomo med igro držali mi, drugega bodo vlekli kosmatinci. Če izberemo pisane vrvi, bo igrača še bolj zanimiva in privlačna.

Najbolj enostavno pasjo igračo izdelamo iz nekaj kosov vrvi. FOTO: Iuliia Zavalishina/Getty Images

Mehka kost

Ker mnogi štirinožni prijatelji obožujejo tudi plišaste igrače, nekateri jih cufajo, drugi z njimi spijo, jih razveselimo s kostjo iz blaga. Potrebujemo dovolj velik kos trpežne tkanine, uporabimo lahko nekaj, kar že imamo doma, denimo odslužene kavbojke, jakno iz džinsa, ki je ne nosimo več, ali platno strganega ležalnika oziroma senčnika.

Izrežemo poljubno obliko, zašijemo in napolnimo. FOTO: Cgdeaw/Getty Images

Na trši papir narišemo obliko kosti, lahko tudi katero drugo obliko, bolj ali manj enostavno, jo izrežemo ter položimo na tkanino. Pri velikosti upoštevamo, da bo končni izdelek nekoliko manjši, saj ga bomo zašili in napolnili. Šablono dvakrat obrišemo in izrežemo, nato pa obrnemo tako, da se bosta pravi strani, to sta tisti, ki bosta pri končnem izdelku obrnjeni navzven, dotikali. Igračo naokoli in naokoli zašijemo, za to lahko uporabimo šivalni stroj ali pa zgolj nit in šivanko. Pustimo le manjšo odprtino, da bomo igračo lahko obrnili na pravo stran, skoznjo jo bomo tudi napolnili.

Če uporabimo manj polnila, bo igrača bolj mehka.

Uporabimo poljubno polnilo, lahko je bombažno ali sintetično, obe vrsti kupimo v trgovinah s pripomočki za ustvarjanje; pazimo le, da ne bo za našega ljubljenčka strupeno, če bi igračo raztrgal. Če bomo uporabili manj polnila, bo mehkejša. Ko se nam zdi, da je dovolj napolnjena, zašijemo še zadnjo odprtino, in igrača je nared.

Miško privežemo na palico, dodamo pero in kraguljček. FOTO: Margarita Orlovskaia/Getty Images

Tovrstne igrače lahko seveda izdelamo tudi za mačke in druge živali, če jim je igranje z njimi v veselje. Za mačke namesto kosti izdelamo denimo miško. Če je ta manjša, jo navežemo na vrvico, to pa na trdno palico, dodamo nekaj okrasnega perja in manjši kraguljček, in dobili smo aktivno igračo, s katero bingljamo pred mačkom, ta bo miško z veseljem lovil. Na palico lahko navežemo tudi kateri drug predmet, denimo manjšo žogo, ki jo prav tako lahko izdelamo sami enako kot prej omenjeno igračo, da bo igra zabavna, pa je bistveno, da je igrača čim bolj pisana in raznolika, če dodamo kakšen zvonček, toliko bolje.

Praskalnik pritrdimo na tla.

Mačke razveselimo tudi s praskalnikom, ki ga enostavno izdelamo iz debelejše okrogle palice, ki jo pritrdimo na ravno podlago, denimo desko, ta naj bo dovolj težka, da se palica ne bo prevrnila, ko bo mačka po njej praskala in skakala. Najboljše, da vse skupaj nato pritrdimo še na tla ali pa namesto deske uporabimo kos težje kovine. Zdaj je treba drog oziroma palico le še trdno oviti s trpežno vrvjo, in praskalnik je nared. Če ga želimo nadgraditi v igralo, na vrh palice pritrdimo še eno letvico ali palico in nanjo nekoliko stran od droga privežemo žogo na vrvici oziroma katero drugo, našemu mačku ljubo igračko.