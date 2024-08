Volkswagnova nova električna limuzina bo na ceste zapeljala šele leta 2032

Nemški avtomobilski velikan Volkswagen je preložil začetek proizvodnje nove prestižne električne limuzine trinity. Prvotno bi morala zapeljati na trg leta 2026, po poročanju časnika Handelsblatt pa naj bi Volkswagen datum zdaj prestavil na 2032. Razlog naj bi bil padec zanimanja za električna vozila.

Projekt trinity so pri Volkswagnu predstavili pred tremi leti. To je eden glavnih projektov nekdanjega šefa družbe Herberta Diessa. Po prvotnih načrtih bi moral luksuzni avtomobil z delovnim imenom trinity luč sveta ugledati leta 2026, a je njegov prihod na trg pred časom že zamaknil Diessov naslednik Oliver Blume, in sicer za najmanj leto in pol. S tem je želel zagotoviti več časa za razvoj strojne opreme. Handelsblatt se pri svojem poročanju o novi preložitvi sklicuje na interne dokumente Volkswagna.

Razlogi za zamude so verjetno slabše povpraševanje po električnih avtomobilih in ukrepi za zmanjševanje stroškov pri proizvajalcu avtomobilov. Dobiček skupine VW se je v drugem četrtletju letos zmanjšal za štiri odstotke, na 3,63 milijarde evrov. Diess si je želel, da bi trinity izdelovali v posebni tovarni na sedežu podjetja v Wolfsburgu v severni Nemčiji, vendar bodo avto sestavljali v mestu Zwickau na jugovzhodu države, kjer je sedež podjetja za proizvodnjo električnih vozil.