Voditeljica Suzana Perman: Kmalu si bova nazaj predali štafeto

Kako ste proslavili obletnico oddaje? Z veliko objemov, medsebojnih pohval, pozitivnih idej za naprej, pico, torto in penino! Kot sem napisala na družbenem omrežju instagram: naš Svet še ni povsem polnoleten, a zato nič premalo zrel. Naš Svet je velik, čeprav ga ustvarja majhna ekipa ljudi. Novinarji, snemalci, uredniki in vsi v ozadju, ki s srcem ustvarjajo oddajo, so veliki v svoji predanosti, vedoželjnosti in bogati s tistimi vrednotami, ki jih naš svet potrebuje. Svet za boljši svet. V informativnem programu delate že leta, Svet na Kanalu pa vodite skoraj leto dni. Kako ste se ujeli s t...