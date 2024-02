Priljubljena slovenska voditeljica z iskrenim zapisom močno ganila sledilce

Radijska voditeljica in komičarka Tanja Kocman je svoje sledilce ganila s svojim čustvenim zapisom. Na družbeno omrežje Facebook je namreč dodala fotografijo, na kateri je njen pasji prijatelj Čarli, poleg pa je dodala oseben zapis. »To je moja ljubezen. Že 13 let. Mogoče naju oba tu pa tam kaj bolj boli. Mogoče se nama je vsililo kaj sivine. Mogoče slabše vidima. In mogoče sprehodi niso več najdaljši. A še vedno rada jema. Se razburjama nad poštarjem. Še vedno sma trmasta in igriva. In še vedno se (mogoče celo malo bolj) rada cartama. Čarli moj … plaši me tvoje staranje, a ravno ta strah me opominja, kako pomembno je, da ti dam vse kar zmorem. Ker ti meni vedno daješ več.«

Ob tem dodajmo, da je priljubljena radijska voditeljica s svojo zadnjo objavo v letu 2023 sledilcem na družabnih omrežjih sporočila veselo novico. Na Instagramu je namreč objavila dve fotografiji na obeh pa se na njenem prstancu sveti zaročni prstan . Trenutno jo lahko vidite v predstavi Na zdravje, kjer igra skupaj z igralko Tino Gorenjak.