Valentinovo: Kaj podariti namesto vrtnic

Kot bi mignili, bo tu valentinovo, dan zaljubljencev, ko bodo v ospredje stopili simboli ljubezni: medvedki, čokoladice, srčki in seveda šopki rož.

Največkrat se ob tem dnevu podarjajo rdeče vrtnice, če pa bi letos radi zaobšli klišeje, poglejte nekaj cvetlic, ki sicer malce drugače, a prav tako pomenljivo kot vrtnice izpovedo ljubezen.

Sončnice

Ob omembi valentinovega praviloma vsak pomisli na rdeče ali vsaj rožnate odtenke, sončnice pa so s svojo živahno rumeno barvo lahko čudovit kontrast pričakovani barvni paleti.

Niso le lepe, so še trpežne in dolgo zadržijo svežino ter so simbol ljubezni. Res ne goreče in strastne, tako kot vrtnice, temveč označujejo spoštovanje, zvestobo, občudovanje, ki so prav tako pomembne sestavine intimnega odnosa.

Lilije

Lilije so naslednja odlična alternativa tradicionalnim vrtnicam. Obstaja več vrst lilij, ki cvetijo v pisani paleti barv in iz njih lahko nastanejo izjemni šopki.

Ne samo, da so lepe na pogled, so še simbol ljubezni, predanosti, čistosti in ženstvenosti. V številnih kulturah so lilije simbol plodnosti in materinstva.

Nageljni

Tudi ti cvetijo v različnih odtenkih od belih do rožnatih in temni rdečih ali kombinaciji vseh naštetih.

Zlasti rožnati so cvet ljubezni, zato je šopek teh idealno valentinovo darilo. Vsi prinašajo toplo sporočilo in ne očarajo le z videzom, temveč še s prijetnim vonjem.

Spominčice

V cvetličarnah so na voljo domala vse leto: v lončku vzgojene spominčice, ki sodijo med idealne nadomestke vrtnic ob dnevu ljubezni.

Skromni modri cvetovi imajo izjemno močno sporočilnost: simbolizirajo brezpogojno predanost, večno ljubezen in so veliko več kot cvetje, so močan izraz čustev in seveda spomin.

So poklon trajni in močni ljubezni, ki bo za vedno prisotna v srcu in v mislih.

Tulipani

Sploh rdeči tulipani so odlična izbira. So namreč znak globoke in pristne ljubezni ter predanosti.

Ne samo barva, tulipani tudi s simetričnim cvetom ponazarjajo popoln odnos. Praktično identični cvetni lističi v parnem številu označujejo dve polovici, združeni v eno, in so lepa metafora za trajno in srčno ljubezen.

Orhideje

Tako kot tulipani so tudi orhideje cvetovi ljubezni. So edinstvene in med cvetlicami nedvomno izstopajo. Orhideje vseh vrst in barv, čeprav v lončkih, označujejo lepoto, ljubezen, moč in razkošje.

Pogosto jih povezujejo s popolnostjo in harmonijo ter s svojo mističnostjo tvorijo idealen cvet praznika ljubezni.

Sukulente

Morda se na prvi pogled zdi, da ne sodijo med cvetje za zaljubljence, a če vaša draga (ali dragi) ne kaže ravno navdušenja nad takšnimi in drugačnimi rožami, je prav lična sukulenta idealno darilo za valentinovo.

Pozornost v obliki lončnice je lahko lep izraz ljubezni, obstaja nešteto vrst teh nezahtevnih rastlin, ki so očarljiva alternativa tradicionalnih cvetlic, katere podarja za valentinovo, piše msn.com.