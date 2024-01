Udoben in v trendu

Z vsakim novim letom se izrišejo novi trendi glede notranje opreme prostorov. Letošnji so nekakšna mešanica obujanja starih ter uvajanja povsem novih smernic in se nanašajo na barve, materiale ter teksture. Po zaslugi katerih bo vaš dom udoben in hkrati v koraku s časom? Namesto tkanih in pletenih tkanin, uporabnih ali zgolj dekorativnih, ki so prevladovale v preteklih letih, bo letos v ospredje stopilo umetno krzno. Je udobno, prijetno na dotik in zagotavlja toplino ter domačnost. Zlasti pomembno bo v hladnih mesecih leta in bo očaralo v obliki okrasnih blazin, pregrinjal, preprog in mehkih odej.

Pridružili se mu bodo lestenci in druga svetila s starinskim pridihom, ki nas bodo z barvami in oblikami vrnili v 50. leta prejšnjega stoletja. Že hiter pogled v prodajalne s svetili ter tovrstne spletne trgovine priča, da se vračajo šarmantne luči, kakršne so krasile domove naših babic.

Naj bo progasto

Letos bodo stene krasile proge v obliki tapet ali nanesenih barv oziroma bodo drugače zavladale v prostorih. Progaste blazine, vaze, ploščice in preproge v prostor hipoma vnesejo dinamiko in mu zagotovijo moderen pridih. Letošnje leto bo z vidika notranje dekoracije združevalo kombinacijo starinskega in sodobnega, proge pa bodo eden od načinov za doseganje tega učinka.

Prihajajo nekoč priljubljene, nato malce pozabljene, a letos znova dobrodošle steklene opeke. FOTO: Ipggutenbergukltd/Getty Images

Že zgolj omemba steklenih opek, ki služijo kot pregradne stene ali kot vir dodatne svetlobe, nas v mislih ponese v pretekle čase, ta način opremljanja prostorov se letos vrača v vsem svojem sijaju. »Najbolj bodo prišle do izraza v obliki predelnih sten med denimo kuhinjo in jedilnico. A če so imele v preteklosti zgolj takšen namen, bodo letos tudi v obliki inovativnih materialov za tla, mize ali v obliki ploščic,« je povedala notranja opremljevalka Brigette Romanek.

Rumena in temen les

Rumena v blagih odtenkih bo ena najbolj zaželenih barv v kuhinjah in shrambah. Ne samo da bo popestrila prostore, vanje bo vnesla tudi dodatno svetlobo in toplino.

Ena glavnih smernic tihega udobja je trajnost, kar pomeni uporabo kakovostnih materialov, ki jim čas ne pride hitro do živega.

Nekakšen kontrast z njo bo ustvarjal les v temnejših odtenkih. V nasprotju s preteklimi leti, ko je bil ta svetlejši, bo letos v močnejših, a še vedno naravnih barvah. Oreh ali hrast bosta najboljša izbira za komode v dnevnih sobah, mize v jedilnicah in omare v spalnicah. Z njim se bodo odlično skladali svetlejši odtenki sten.

Svetlejši odtenki lesa se umikajo temnejšim. FOTO: Hikesterson Getty Images

Naslednja smernica je t. i. tone-on-tone koncept, kar bi lahko prevedli kot uporaba različnih odtenkov ene barve. To ustvarja harmonijo, glavni cilj je vtis, da barve niso v nasprotju druga z drugo, temveč se dopolnjujejo in s tem tvorijo prefinjenost in skladnost.

Marmor v obliki pultov ali miz in mizic ter manjših predmetov, denimo pladnjev, je letos zelo moderen.

Že lani se je veliko govorilo o t. i. tihem udobju, ki je počasi, a zagotovo prihajalo v vse segmente našega življenja. Letos ta trend ostaja in se odraža v minimalizmu, preprostosti, ena glavnih lastnosti te smernice je trajnost, kar pomeni uporabo kakovostnih materialov, ki jim čas ne pride hitro do živega.

Domača kavarna

Je že tako, da v času, ki ga živimo, trende narekujejo predvsem družbena omrežja, ki predvidevajo estetiko v stilu kavarn ali urejanje posebnega kotička, namenjenega uživanju ob skodelici kave. Trend, imenovan cafécore, prihaja v naše domove.

Poseben kotiček za pitje kave? Zakaj pa ne! FOTO: Olena Vasylieva/Getty Images

In za konec še večna klasika: marmor. Ta je vedno prisoten, enkrat bolj, drugič manj v ospredju, letos nastopa kot eden glavnih igralcev. Skozi zgodovino je bil uporabljen na stopniščih, v kopalnicah, kuhinjah, kjer bo v ospredju, prihaja pa tudi v dnevne sobe. »Marmor v obliki pultov ali miz in mizic ter manjših predmetov, denimo pladnjev, bo letos zagotovo moderen,« napoveduje notranja opremljevalka Jenni Kayne.