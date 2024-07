Tzatziki solata s piščancem, ki vas bo popolnoma obnorela

Receptov za solate ni nikoli preveč, sploh v poletnem času, ko se bolj lahki obroki še posebno priležejo. Tokrat smo po navdih za lahkotno jed skočili na ozemlje Grčije. Glavna zvezda solate bo popečen piščanec, družbo na krožniku pa mu bo delala zelenjava z vrta. Vse skupaj bomo zaokrožili s tzatzikijem.

Tzatziki je priljubljena grška specialiteta, ki jo sestavljajo preproste, a izjemno okusne sestavine. Jogurt, kumare, česen, olivno olje, limonin sok ali kis ter sveža zelišča, najpogosteje koper ali meta, so povezana v kremasto prilogo oziroma omako, ki pa je lahko postrežena tudi kot solata. Tzatziki je znan po svoji osvežilni in kremasti teksturi ter je popoln dodatek različnim jedem, od mesnih specialitet do zelenjavnih prigrizkov.

Potrebujemo torej čim bolj hrustljavo vrsto solate, piščanca, pravi grški jogurt, češnjev paradižnik in kumare ter nekaj dodatkov, ki bodo poskrbeli, da bo okus še toliko bolj bogat. Seveda lahko po želji kakšno sestavino s spodnjega seznama vedno dodate ali odvzamete.

Sestavine

400 g piščančjega mesa

300 g hrustljave solate

skodelica češnjevih paradižnikov

pol skodelice narezanih oliv

polovica rdeče čebule

100 g fete

tzatziki omaka (lahko kar iz trgovine, recept pa najdete TUKAJ, uporabite polovične količine)

Priprava

Piščanca narežemo na majhne kocke, pokapljamo z oljčnim oljem ter popečemo na ponvi do zlato rjave barve. Narežemo solato (ki naj bo čim bolj hrustljave sorte), paradižnike, olive in rdečo čebulo. Vse skupaj stresemo v veliko skledo in premešamo. Po vrhu potresemo piščančje meso, zabelimo s tzatziki omako ter nadrobimo feto.

Namig: Solato lahko pripravimo tudi vnaprej in jo shranimo v hladilniku ter si jo privoščimo naslednji dan za kosilo ali malico.