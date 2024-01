Tudi pri porokah v prvem planu trajnost

Za vrhunec poročne sezone običajno veljata maj in junij, a priprave na ta pomembni dogodek se začnejo že veliko prej. Še posebno je treba pohiteti z rezervacijo gostišča, najbolj priljubljena so običajno zasedena več kot eno leto vnaprej, saj se večina parov še vedno odloča za sobotne poroke, zato razpoložljivih lokalov hitro zmanjka. Se pa to že močno spreminja v tujini, kjer menda letos pričakujejo več civilnih porok ob petkih, sobote pa naj bi bile nato rezervirane za zabavo s svati.

Med poročnimi trendi, ki naj bi jih letos videli povsod, pa bo, kot napovedujejo načrtovalci porok, ponovno v ospredju retro pridih.

Konec je s plastičnimi slamicami, darili in konfeti.

To med drugim pomeni vrnitev fotografskih aparatov za enkratno uporabo, didžejev, ki bodo glasbo predvajali z vinilnih plošč, pa tudi oblek in okrasja iz 60., 70. in 80. let prejšnjega stoletja, odvisno od okusa in želja para. Bolj kot formalni obred in zabava je pomembno, da se ženin in nevesta zabavata v krogu najbližjih ter da se zabavajo tudi oni. V duhu draginje se manjša tudi število svatov, opažajo poznavalci; letos bodo tako seznami povabljencev veliko krajši kot prejšnja leta, v tujini priljubljene družice bodo odpadle in tako bosta ženinu in nevesti stala ob strani zgolj priči.

Izberemo eno barvo, a mnogo njenih odtenkov. FOTO: Anastasiia Chepinska/Getty Images

Razkošne namizne dekoracije

Pri reviji Vogue so se še posebno razveselili, da trajnost počasi prehaja tudi v svet porok. Konec je s plastičnimi slamicami, darili in konfeti, bodoči mladoporočenci se menda vedno pogosteje odrekajo celo metanju riža, kar je slabo za ptice, in cvetnih listov, ki so sicer razgradljivi, a se jim ne zdi primerno žrtvovati toliko cvetja zgolj za nekaj lepih fotografij. Trajnostno razmišljajo tudi glede okrasja in oblek, oboje si veliko raje izposodijo ali izdelajo sami kot kupijo, zaradi česar so jim hvaležni tudi bančni računi.

Vrnile so se velike in razkošne namizne dekoracije. FOTO: Ana Iacob/Getty Images

A predvsem neveste se ne nameravajo odreči cvetju. Letos bodo ponovno modne velike in razkošne namizne dekoracije ter šopki v enakem slogu in barvah. Glede slednjih pravila letos ni, pravijo poznavalci, če želimo biti v trendu, pa svetujejo, da izberemo odtenke le ene barve ter se jih držimo tako pri cvetličnih kot drugih dekoracijah, dodamo jim lahko denimo belo. Pri izbiri cvetja je v duhu trajnosti pomembno tudi to, da je sezonsko.

Cvetje z lastnega vrta bo še bolj posebno. FOTO: Maryviolet/Getty Images

Julija si tako ne izbiramo denimo tulipanov, ki jih je težko dobiti, povrhu je njihova cena tedaj izredno zasoljena. Krasne dekoracije in šopke lahko ustvarimo zgolj iz zelenja, še posebno če bo poroka na prostem. Izberemo zelenje v različnih odtenkih, od temnega do skoraj že sivega.

Nič ne bo narobe, če bomo za šopek uporabili zgolj zelenje. FOTO: Getty Images

Če imamo doma okrasni vrtiček, ga izkoristimo, nevestam polagajo na srce organizatorji porok. Sami izdelamo tako šopek kot namizne dekoracije, za pomoč lahko poprosimo koga od najbližjih. Če bomo na poročni dan obdani s cvetjem z lastnega vrta, bo vse skupaj še toliko bolj posebno.