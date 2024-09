Trik, kako rešimo suh kruh, da bo kot sveže pečen

Kruh je eno izmed tistih vsakdanjih živil, ki jih imamo vedno na zalogi. Včasih ga kupimo ali spečemo več, kot ga uspemo porabiti in v takšnih primerih se seveda posuši. Ker hrano neradi mečemo v smeti, danes z vami delimo trik, kako lahko na čisto preprost način staremu kruhu povrnemo svežino.

Najprej naj opozorimo, da je treba preveriti, ali se je kruh le posušil ali ga je morda napadla plesen. Če je kruh plesniv, ga bomo bili prisiljeni zavreči, saj nikakor ni več primeren za uživanje. Če pa je le izgubil vlago, mu bomo to povrnili. Čeprav se morda sliši precej čudno, ga bomo zmočili kar pod tekočo vodo. To storimo tako, da kruh za nekaj sekund podržimo pod pipo. Izogibamo se, da bi voda tekla na mehak del. Kruh obrnemo tako, da se zmoči skorja.

Ponovno pečen, kot bi bil svež

Pred tem pečico segrejemo na 150 do 160 stopinj Celzija. Namočen kruh postavimo na pekač ali kar na rešetke in ga pečemo šest do sedem minut, dokler ni zopet lepo hrustljav. Tako mu bomo povrnili svežino ter mu podaljšali rok trajanja. Pametno pa je, da ga čim prej zaužijemo, saj se bo ponovno osušil nekoliko hitreje kot svež kruh.

Če smo ga dovolj časa držali pod vodo, bi morala biti notranjost zopet mehka in vroča, skorja pa hrustljava in lepo zapečena. Star kruh pa seveda lahko porabimo tudi na druge načine. Lahko ga zmeljemo v drobtine, z njim nadevamo piščanca, naredimo kruhove cmoke in še bi lahko naštevali. Možnosti je ogromno, spodaj pa dodajamo nekaj naših najljubših receptov, ki vsebujejo star kruh.