Trije odlični recepti iz preteklosti

Alojzija Koletnik, rojena Gornik, se je pred mnogimi leti udeležila kuharskega tečaja pri šolskih sestrah. V župnijo Malečnik so na povabilo legendarnega dušnega pastirja Marka Glaserja leta 1869 prišle iz Gradca. Njihova duhovna in družbena dediščina je na slovenskih tleh živa še danes – v župniji Malečnik tudi skozi osemdeset strani porumenelih listov skoraj sto let starega, gosto popisanega Alojzijinega zvezka receptov. Z veliko predanostjo Glaserjevega naslednika dr. Sebastjana Valentana in Društva malečniških gospodinj je ta kulinarična zapuščina oživela v uporabni, skoraj zbirateljski izdaji klasične kuharice naših mam.