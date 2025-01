Trideseta: 13 zlatih sprememb za boljše življenje

Sam Walton je ustanovil Walmart pri 44-ih letih, Julia Child je objavila svojo prvo kuharsko knjigo, ko je bila stara 60 let.

Morda tudi vas najboljše šele čaka, a je glede tega, kaj je še pred vami, vse odvisno od vas samih. Zato poglejte, kaj morate za srečno življenje v kasnejših letih obvezno spremeniti v tridesetih.

Business Insider izpostavlja 13 zlatih pravil:

Prenehajte s kajenjem

Če kadite, takoj prenehajte. Čeprav ne morete izničiti škode, ki ste jo morda že utrpeli zaradi te razvade, raziskave kažejo, da imajo tisti, ki prenehajo kaditi pred 40. letom, 90 odstotkov manjše tveganje za zgodnjo smrt kot tisti, ki nadaljujejo.

Vzpostavite spalno rutino

Kar pomeni: vsak večer ob isti uri v posteljo in vsako jutro ob istem času iz nje. Spalna rutina pozitivno vpliva na notranji ritem in igra pri kvalitetnem življenju pomembno vlogo.

Začnite redno vaditi

V tridesetih začnejo ljudje izgubljati mišično maso, zato je v tem obdobju še posebej pomembno vaditi. Izberite aktivnost, ki jo imate radi, in se ji redno predajajte. Brez izgovorov.

FOTO: Gettyimages

Začnite varčevati

Čas je, da začnete razmišljati o finančni prihodnosti, eden od temeljev te je varčevanje.

Uresničujte svoje sanje

Ne odlašajte več z življenjskimi cilji. Ne glede na to, kakšni so in kaj o njih mislijo drugi, vzemite življenje v svoje roke in sledite začrtani poti.

Začnite iskati srečo v tistem, kar imate

Usvojite reklo, da je srečen tisti, ki ima dovolj in ne tisti, ki ima veliko. Zato bodite hvaležni za vse, kar imate v življenju.

Prenehajte se truditi, da bi ugajali drugim

Nikoli ne boste vsem všeč in nikoli ne bodo vsi všeč vam. To je dejstvo, ki ga končno morate sprejeti in se truditi, da bi bili z vašim življenjem zadovoljni sami ne glede ena to, kaj o njem menijo starši, družina, sosedje, sodelavci.

Prenehajte se primerjati z drugimi

Znanost pravi, da je primerjanje z drugimi neproduktivno. Res je, težko se je v dobi kičastih podob ne primerjati z drugimi, a ozavestiti je treba dejstvo, da je srečen lahko le tisti, ki se ukvarja s seboj in ne oni, ki stalno pogleduje k drugim in jim zavida.

FOTO: Sanjagrujic/Gettyimages

Odpustite si napake

Ne dopuščajte, da bi vas tiste iz preteklosti definirale. Vsi smo ljudje, vsi delamo napake, treba jih je znati odpuščati, ne sme pa se jih ponavljati.

Določite svojo vrednost

Ne dopustite, da bi vas definirali pogledi drugih. Spoznajte svojo vrednost in nase glejte skozi svoje oči ter oči svojega uspeha, ne glede na to, kakšen ta za vas je.

Začnite brati eno uro na dan

Vsak dan si vzemite eno uro za branje knjig. Možgani vam bodo hvaležni.

FOTO: Thinkstock

Izberite minimalizem

V vašem domu bo zato več prostora, prijetnejši bo in lažje ga bo čistiti.

Prenehajte obsojati druge

Svet bi bil veliko lepši, če bi se s seboj ukvarjali toliko, kolikor se ukvarjamo z drugimi.

Zato prenehajte obsojati in kritizirati druge ter se potrudite, da boste boljša oseba vi, kajti konec koncev, ne morete vplivati na dejanja in besede drugih, vplivate lahko le nase.