Torta Sneguljčica: preprosta, brez peke in tako presneto božanska (VIDEO)

Če bi morala izbrati samo eno sladico, ki bi jo lahko delala do konca življenja, bi bila to ta. Tole je res ena najhitrejših tort, ki jih lahko vedno prilagodimo svojemu okusu. Poimenovala sem jo kar Sneguljčica, kajti tako je bela kot njena koža in tako mamljiva kot tisti sadež, v katerega je ta risana junakinja ugriznila.

Sestavine

Podlaga

200 g piškotov speculaas

100 g masla

Mousse

6 listov želatine

300 ml smetane

250 g jogurta

150 g sladkorja v prahu

vaniljev sladkor

sok pol limone

Karamelizirana jabolka

3 večja jabolka

50 g rjavega sladkorja

40 g masla

žlica cimeta

rum

Priprava

Dno okroglega pekača za torto premera 20 cm obložimo s papirjem za peko. Piškote zmeljemo in jih zmešamo s stopljenim maslom. Razporedimo po dnu pekača in potlačimo. Postavimo v hladilnik. Želatino namočimo v hladno vodo. Smetano stepemo. V drugi posodi zmešamo jogurt, sladkor in limonov sok. Želatino ožamemo in jo z nekaj žlicami jogurtove mešanice segrejemo, da se raztopi, ne sme pa zavreti. Zdaj delamo hitro: želatino dolivamo v jogurtovo mešanico in ves čas mešamo. Lahko kar z ročnim mešalnikom. Ročno vmešamo še smetano. Vse skupaj prelijemo na piškotno dno in postavimo v hladilnik vsaj za uro. Ohlajeno torto prelijemo s karameliziranimi jabolki. Ta pripravimo takole: jabolka olupimo in jih narežemo na majhne kocke. V ponvi raztopimo maslo ter dodamo jabolka in sladkor. Pomešamo. Na zmernem ognju počasi kuhamo, da se jabolka zmehčajo in karamelizirajo, tekočina pa skoraj povre oziroma se zgosti v sirup. Po želji dodamo rum in cimet.

Namig: Namesto jabolk izberite hruške ali pa torto prelijte s pasiranim kakijem, v katerega ste primešali limonov sok. Odlično se ujame s kakršno koli marmelado ali jagodičevjem.

