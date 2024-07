TOP 10 receptov z bučkami, ki vas bodo navduševali celo sezono

BUčke so izjemno raznolika zelenjava. Lahko jih uživamo surove, kuhane, pečene, ocvrte ali na žaru. Priljubljene so v solatah, juhah, enolončnicah, lahko pa jih uporabimo celo v sladicah. Ena izmed najbolj znanih jedi iz bučk je ratatouille, francoska zelenjavna enolončnica, kjer se bučke kombinirajo z jajčevci, paradižnikom in papriko.

Zaradi nevtralnega okusa je možnosti za kombiniranje ogromno, poleg tega, da so izjemno lahke, pa so tudi zelo zdrave, saj vsebujejo ogromno vlaknin in vitaminov. Da jih boste to poletje zaužili čim več, smo pripravili seznam receptov z bučkami, ki vam bodo gotovo prišli prav.