To je treba spomladi storiti s sobnimi rastlinami

Spomladanski čas je čas obnove in rasti, tako za zunanje kot notranje rastline. In čeprav v teh dneh pozornost že usmerjamo na vrt, tudi na sobne rastline ne gre pozabiti. Po dolgi zimi, ko so bile izpostavljene manjši količini svetlobe, potrebujejo posebno nego, da ponovno spodbudimo njihovo rast in razvoj. spodaj zato naštevamo nekaj koristnih nasvetov, kako poskrbeti, da naše lončnice prebudimo iz zimskega spanja.

Več na deloindom.si.