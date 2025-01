To je skrivno orožje za čist dom: z oljčnim oljem nad madeže

Oljčno olje je že dolgo stalnica v kuhinjah po svetu, znano je po svojih zdravilnih koristih. Ali ste vedeli, da lahko služi tudi kot čistilo? Od nege lesenih desk za rezanje pa do čiščenja sledi barvic s sten, oljčno olje pomaga ohranjati dom bleščeč.

Preprečuje izsušitev

Lesene deske za rezanje se obrabijo zaradi vsega možnega sekljanja in rezanja, sčasoma se lahko tudi izsušijo, nastanejo razpoke, vanje se vtrejo vonjave. Strokovnjaki priporočajo uporabo oljčnega olja: z njim bomo lesene deske za rezanje ohranili v najboljšem stanju. Desko najprej dobro pomijte in nato posušite, potem pa nanjo zlijte malo olja, ga enakomerno premažite in pustite stati vsaj 15 minut; v tem času bo deska vpila olje, presežek odstranite s čisto krpo, najbolje iz mikrovlaken, ali brisačo. Ta postopek pomaga preprečiti izsušitev deske, zmanjša tveganje za razpoke in ohranja svež, vzdrževan videz.

Na rezilo škarij nanesite malo oljčnega olja in občutno boste izboljšali njihovo delovanje.

Tudi orodje iz nerjavečega jekla, kot so škarje, lahko postane, če ga ne vzdržujemo pravilno, kmalu lepljivo, neprijetno za uporabo. Čiščenje pa je veliko lažje, kot si mislite. Nasvet: na rezilo škarij nanesite malo oljčnega olja, škarje večkrat odprite in zaprite, da bo olje prodrlo v mehanizem. Ne pozabite obrisati odvečnega olja, da ne bodo spolzke.

Madeži na stenah

Če imate majhne otroke, vam risanje z barvicami po stenah po vsej verjetnosti ne uide. Čeprav vas bodo čačke razjezile, za njihovo odstranitev ne bo treba po močne in drage kemikalije. Če imate oljčno olje, imate nežno, a učinkovito rešitev. Na mehko krpo nanesite malo olja in ga s krožnimi gibi vtrite v pobarvano steno, sledi barvic bodo začele na lepem bledeti. Ko boste večino madeža odstranili, vzemite vlažno krpo ter obrišite preostalo olje.

Oljčno olje bo lesene deske za rezanje ohranilo v najboljšem stanju. FOTO: Kucherav/Getty Images

Litoželezno posodo je treba pravilno očistiti. FOTO: Rixipix/Getty Images

Tudi posode iz litega železa zahtevajo posebno nego, če želimo ohraniti njihovo kakovost ter preprečiti rjavenje. Po uporabi jo morate pravilno očistiti, pri tem pa si seveda pomagajte z oljčnim oljem v kombinaciji z grobo soljo. Ta deluje kot nežen abraziv, ki pomaga odstraniti ostanke hrane, oljčno olje pa pomaga ohraniti površino posode. Ko jo boste temeljito očistili, jo sperite z vodo ter pustite, da se popolnoma posuši. Ta preprosta tehnika bo poskrbela, da bo vaša litoželezna posoda ostala v odličnem stanju ter ohranila svojo naravno barvo in sijaj.

Skratka: ko boste naslednjič segli po steklenici oljčnega olja, nikar ne pozabite, da ni samo za solatni preliv, ampak je lahko tudi vaše skrivno orožje do čistejšega doma.