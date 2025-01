To je način, kako danes postati boljši človek

Navdihujoča sogovornica, ki se je pravkar vrnila s potovanja po Indiji, nam je ob jubileju med drugim zaupala, da je nasmeh tisti dodatek, ki se ga prav nikdar ne naveliča.

Trideset let ...

Je dolgo obdobje, ki je zaznamovalo mojo povezanost z oblikovanjem moških oblačil, in tako je znamka Sens na neki način postala del mene.

Trenutek, ki mi je spremenil življenje ...

Povezan je z rojstvi in odraščanjem mojih otrok. So neprecenljivi učitelji.

Moda mi pomeni ...

Smer, ki ji lahko sledim ali pa le nekaj malega vzamem od nje – tisto, kar me navdihuje pri osebnem izražanju.

Moška obleka ...

Povezana je s pomembnimi dogodki v življenju vsakega moškega.

Trajnost, ker ...

Je to način, kako danes postati boljši človek in hkrati pozitivno vplivati na prihodnje generacije.

Ko potrebujem navdih ...

Se obrnem vase.

Na novo odkrivam ...

Razsežnosti človeškega uma, ki so ključne za razumevanje sebe in sveta okoli mene.

Vodilo, ki se ga dosledno držim ...

Biti zvest sebi in delovati v skladu z vrednotami sočutja in sprejemanja ter iskati ravnovesje med osebno rastjo in dobrobitjo drugih.

Če bi lahko, bi oblekla svetovnega zvezdnika ...

Teniškega igralca Rogerja Federerja, saj njegov slog oblačenja odraža njegovo skromno in spoštljivo osebnost.

Modni kos, ki bi ga rešila pred požarom ...

Učim se nenavezanosti na karkoli.

Ne bi mogla brez ...

Dobrih odnosov z bližnjimi.

Moj guru dobrega počutja ...

Je vsakodnevna joga, včasih tek in večkrat hoja v naravi.

Verjamem v ...

Dobro v ljudeh.

Moje najljubše oblačilo ...

So tisti kosi, ki jih nosim že petnajst let, saj se z njimi povežem na osebni ravni.

Nepogrešljiv kos letošnje hladne sezone ...

Je pleten pulover s kapuco iz Peruja, narejen iz volne alpaka, saj me njegova mehkoba in toplina spomnita na prijetne trenutke.

Večni odtenek moške obleke ...

Črna, modra, siva vedno, bordo pa se vrača vsakih nekaj let.

Dodatek, ki se ga nikdar ne naveličam ...

Nasmeh na obrazu.

Moška kravata ...

V poslovnem svetu izgublja pomen, vendar bi jo obdržala kot simbol elegance in pozornosti do detajlov, saj ostaja ključni element formalnega sloga.

V prihodnjem življenju bom ...

Učiteljica sočutja, ki pomaga odkrivati globoko povezanost z vsemi živimi bitji. Upam, da bom lahko spremljala napredek v prehranjevalnih navadah ljudi in bomo postali bolj sočutni do živali.