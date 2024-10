Težave velikega evropskega upa

Ni skrivnost, da so pri avtomobilskih baterijah v močni prevladi Kitajci, pa naj gre za proizvodne količine ali razvoj novih kemijskih struktur, in da tam poteka množica razvojnih projektov. Evropa se jim je pred leti poskušala postaviti po robu z lastnim podjetjem Northvolt, vanj je bilo vloženega veliko denarja, a stvari ne tečejo po pričakovanjih, ravno nasprotno.

Tovarna na Švedskem

Northvolt je nastal leta 2015, ustanovila sta ga nekdanja direktorja v Tesli, v Skelleftei na Švedskem so leta 2021 odprli prvo tovarno za baterijske celice in jih napovedali še pet v Evropi in Severni Ameriki. Evropski avtomobilski proizvajalci in EU so v podjetje radi vlagali. Od tam so poročali, da se uspešno kosajo s tekmeci tudi v razvoju novih kemijskih struktur, še pred koncem lanskega leta so objavili, da so že kar daleč s t. i. natrijevo baterijo.

Letos naj bi proizvedel za 1 GWh baterij, 32-krat manj od smelih načrtov.

Letos pa se je začelo zapletati. Da je nekaj precej narobe, je nakazovala junijska vest, da je BMW odpovedal veliko naročilo baterijskih celic (za dve milijardi evrov), ker naj bi v podjetju zamujali s pripravo. Že prej je bilo nekaj poročil o težavah in nesrečah v proizvodnji, kar v industriji baterij sicer ni redkost. Toda res neugodna novica je prišla prve dni septembra, ko so objavili, da bodo zmanjšali delovno silo, predvsem pa, da bodo prenehali izdelovati material za katodo, enega ključnih delov baterijske celice, in ga kupovali drugod. Menda odlagajo tudi naložbe v nove tovarne.

Precej manjša proizvodnja

V zahodnih medijih so omenjali upočasnitev prodaje električnih avtomobilov, a novica je vseeno slaba, saj se pričakuje, da bo zastoj na trgu začasen in da se bo prodaja postopoma spet okrepila. Northvolt je nameraval do leta 2023 doseči letno proizvodnjo 32 GWh baterijskih celic, a jih bo po nekaterih virih letos proizvedel komaj 1 GWh, kar naj bi bilo dovolj le za približno 17.000 avtomobilov, lani načrtovani cilj pa so zamaknili za dve leti. Izvršni direktor Peter Carlsson je menda dejal, da so bili v širitvenih načrtih malo preveč agresivni.

85 odstotkov svetovne proizvodnje baterij obvladujejo Kitajci.

Northvolt je bil doslej veliko upanje Evrope, da bo z njim ujela azijske, posebno kitajske tekmece, ki v vseh pogledih narekujejo razvoj in proizvodnjo baterij. Kitajci po podatkih mednarodne agencije za energijo obvladujejo 85 odstotkov svetovne proizvodnje, izstopa velikan Catl, poleg njih so močni še drugi azijski proizvajalci, na primer japonski Panasonic ter južnokorejska LG in Samsung.

Seveda je upati, da se bo Northvolt pobral, Volkswagen je še vedno močen delničar (20 odstotkov), prav tako nanj računa proizvajalec gospodarskih vozil Scania, čeprav so pred časom omenili, da tudi oni trpijo, ker podjetje zamuja. V Northvolt je bilo v preteklih letih vloženih veliko evropskih naložb, verjetno si bodo prizadevali pridobiti svež kapital tako od zasebnih podjetij kot od EU. A časi za to niso enostavni, v avtomobilski industriji in med njenimi dobavitelji je še kako podjetje, ki ima težave. Po drugi strani pa mora Evropa v tekmi s Kitajci glede na vitalni pomen dobre baterije za električni avtomobil le uporabiti vse moči.