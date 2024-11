Telefonček spodbuja komunikacijo

Starši se radi ukvarjamo z učenjem, povezanim s šolsko snovjo, pogosto pa pozabimo na veščine, ki so za življenje prav tako pomembne. Mednje spadajo komunikacijske veščine, ki otroku pomagajo sklepati prijateljstva in se povezovati z drugimi. Olajšajo jim tudi učenje, saj je dobra komunikacija ključna za razumevanje navodil.

Z otroki, ki so stari od pet do 12 let, se lahko igramo sestavljanje zgodbe. Prvi igralec pove stavek, nato pa mu naslednji doda svojega, da nastane zgodba. Različica te igre je izrekanje besed, s katerimi sestavimo stavke. Igra spodbuja otroke k pozornemu poslušanju in razvijanju domišljije.

Pokazati čustva s pomočjo pantomime je zabaven izziv. FOTO: Jackf, Getty Images

Za spodbujanje samozavesti in izboljševanje komunikacije med družinskimi člani se lahko igramo igro pisem. Vsak družinski član mora drugim napisati kratka pisma, v katerih jim pove, kaj mu je na njem oziroma njej najbolj všeč. Na koncu vsak prebere svoja pisma – o tem, ali naj bo branje glasno ali tiho, se dogovorite z otrokom. Če pisma pišete na pisane papirje in jih dajete v doma narejene kuverte, bo vse skupaj še bolj pestro. Pisma, ki jih je prejel otrok, nalepite v njegovo sobo. Primerno za stare od pet do 12 let.

Verjetno se še spominjate igre telefonček, ki smo se jo igrali kot otroci. Eden od sodelujočih si izmisli stavek in ga šepne na uho tistemu, ki sedi ob njem. Pot sporočila se nadaljuje k naslednjemu igralcu, igra pa se konča, ko zadnji na koncu glasno pove, kaj je slišal: konec se skoraj vsakokrat razlikuje od izvirnika. Čeprav se zdi preprosta, je igra odlična za razvoj izgovorjave, saj stavek, če ni povedan dovolj razločno, drugemu ni razumljiv. Za otroke, stare od štiri do deset let.

Učinkovita sta tudi ustvarjanje in uprizarjanje lutkovne predstave.

Pantomima čustev

Razumevanje neverbalnih znakov in empatijo z ugibanjem čustev krepimo z igro pantomime čustev. Pripravite listke z zapisanimi čustvi, poskrbite za dobro mešanico lahko prepoznavnih in bolj zapletenih. Listke položite v posodo, vsak otrok naj izvleče enega, ne da bi ga pokazal drugim, potem mora brez besed uprizoriti čustvo, drugi pa ugibajo, za katero gre. Ko kdo ugane pravilno čustvo, si vzemite trenutek za pogovor o tem, zakaj so določena dejanja ali izrazi obraza privedli do pravilnega odgovora, s čimer poglobite njihovo razumevanje neverbalne komunikacije. Igra je primerna od petega leta dalje.

Igra s šepetanjem stavkov bo otroka zagotovo spravila v smeh. FOTO: Boggy22, Getty Images

Če iščete zabavne komunikacijske dejavnosti za otroke, vam bo prav prišla igra dveh resnic in laži. Začnite z razlago pravil: vsak udeleženec mora razmisliti o dveh resničnih trditvah o sebi in eni neresnični, ne da bi razkril, katera je katera. Vse tri trditve pove drugim. Poslušalci razpravljajo in glasujejo o tem, za katero trditev menijo, da je laž. Otrok razkrije pravi odgovor, poslušalci pa povedo, zakaj so izbrali določeno trditev. Igra spodbuja opazovanje in veščino poslušanja.

Med učinkovitimi komunikacijskimi dejavnostmi za otroke sta ustvarjanje in uprizarjanje lutkovne predstave. Uporabite lutke, ki jih že imate doma, ali zagotovite material, da si otroci lahko izdelajo svoje; izdelajo jih lahko tako, da narišejo posamezen lik na papir in ga pobarvajo. Nato ga izrežejo in nalepijo na leseno paličico za žar. Lutke lahko nastanejo celo iz starih nogavic. Za oder lahko uporabite staro škatlo. Pomagajte jim pri pisanju scenarija za kratko zgodbo ali prizor za njihovo lutkovno predstavo, pri čemer se osredotočite na jasen dialog in izrazno uporabo lutk. Pripravite oder za izvedbo predstave. Če se ne spomnite nobene igre, se oprite na katero od pravljic, ki jih otrok pozna; od tam vzemite like, zgodbo pa zapeljite po svoje.