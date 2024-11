Tedenski jedilnik: preprosto skuhano in hitro na mizi

Ponedeljek: pastirčkova pita za oženit

Priljubljena tiktok jed, pripravljena v obliki tradicionalne angleške klasike, a s piščancem. Delali jo boste v hladnih dneh, ki prihajajo.

Torek: Zapečeni mlinci

Če je še kaj ostankov martinove pojedine, bo ta recept kot naročen. No, pa tudi sicer si ga lahko omislite kadarkoli so na zalogi te sestavine.

Sreda: Čudovita jesenska juha

Dober jesenski okus, lepe barve, le kaj bi še lahko želeli več.

Četrtek: Hitra krompirjeva palačinka

Tej jedi bi lahko rekli krompirjeva palačinka z jajci, lahko pa bi jo poimenovali tudi gorenjska frtalja s krompirjem. Ob skledi zeljne solate bo to fantastično kosilo.

Petek: Kremasta fižolovka

Narejena iz belih sestavin in ne vsebuje paradižnika kot običajno. Je zelo gosta, kremasta in bogatega okusa, k čemur pripomoreta pečena zelena in česen, ki v pečici karamelizirata.