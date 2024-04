Tedenski jedilnik: preprosti recepti, ki olajšajo kuhanje kosila

Ponedeljek: Česnova juha je prijetnega okusa in se bo prilegla vse leto, priprava je preprosta, pa še hitro bo nared.

Torek: Chili con carne je boljšega okusa in predvsem hitreje na mizi, če ga naredimo dan prej, naslednji dan pa le pogrejemo in obrok dopolnimo s prilogo in solato.

Sreda: Da bo ta najbolj priljubljena pomladna jed požela še več slave v naših kuhinjah, smo nekaj namigov poiskali pri kuharju, ki velja za enega najboljših na svetu – Massimu Botturi.

Četrtek: Kosilo brez drame bo nared v 20 minutah, z njim pa boste za nameček še pospravili hladilnik.

Petek: Priprava teh sardelic nam vzame res malo časa, predvsem če v ribarnici dobimo že očiščene ribice, ki jih z nekaj dodatnimi sestavinami spremenimo v izjemno okusno jed, in to kar v pečici (tako nam tudi vonj po ribah ne bo ostal v prostoru).