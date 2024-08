Tedenski jedilnik: kosila, ki najbolj teknejo, ko je vroče

Ponedeljek: Bučkini rezanci z bazilikino pesto omako so hiter, enostaven in hranilno bogat obrok, ki je kot nalašč za poletne dni. Ta veganska in brezglutenska jed združuje svežino bučk in hranljivo bogat okus pesta, obogatena pa je tudi s hrustljavimi kaprami, sladko koruzo, sočnimi češnjevimi paradižniki ter z beljakovinami iz čičerike.

Torek: Gazpacho, hladna paradižnikova juha za takrat, ko je prevroče, da bi se ubadali s kuhanjem. Lahkotna jed na žlico, ki ohladi telo in osveži duha.

Sreda: Prirpava tega kosila pa res ne pozna drame. Poskrbite le za dobro zelenjavo in kakovostno tuno v oljčnem olju.

Četrtek: Po Franciji pa še skok v Italijo. Tukaj je klasična toskanska solata, ki nam pomaga pospraviti vrt ali hladilnik. Tokrat je pripravljena po navdihu iz Vipavske doline, ob njej pa si je treba privoščiti kozarec piva.

Petek: Ekspresno testeninsko kosilo iz skromnih sestavin, ki je tako sveže, da si ga boste ob visokih temperaturah še posebej pogosto zaželeli.