Tedenski jedilnik: 5 kosil, brez katerih ni pravega poletja

Ponedeljek: Džuveč je v turščini beseda, ki označuje glineno posodo, v kateri se nekaj kuha. Kaj je v džuveču, pa je odvisno predvsem od kuharja. Da bi to zapisal v kuharski zvezek, se pri nas ni zdelo nikomur potrebno. Jed je sočna, skoraj za žlico!

Torek: Italijanska klasika lahko postane poletna uspešnica, le eno sestavino moramo zamenjati z – bučko! Kremaste testenine, pripravljene brez kančka smetane, bodo na mizi, kot bi trenil.

Sreda: Če kdo ne pozna tega krožnika nečesa najboljšega, kar lahko nastane iz kumaric, je zdaj skrajni čas, da staro kmečko jed doda v svoj poletni repertoar.

Četrtek: Pazite to: pire krompir, filana paprika, veliiiko omake na krožniku. V roke vzameš žlico, razsekaš papriko in potem vse skupaj grobo premešaš, narediš eno zmešnjavo, da omaka teče med brazdami krompirja, poneseš v usta in ... če je omaka res fina, slišiš paradajz rasti na maminem vrtu, vidiš svojo roko, ki ga utrga, in lice, po katerem se že cedi sok. Počitniceee, dopuuust!

Petek: Nobene jušne osnove, le čebula, bučke in voda so osnova priprave. A če uporabimo zares mlade bučke, Italijani priporočajo res tiste najmlajše, ki se jih drži še cvet, so te tako sladke, da je del skrbi lahko že odveč. Pika na i pa je jajce, ki vse skupaj zgosti, in parmezan, ki juho pravzaprav res bogato začini. Ne pozabite, v njem je umami, zaradi katerega se tudi tej jedi ne moremo upreti.