Takšne so sodobne metode šolanja psov (FOTO)

Znanstvene raziskave so jasne: učenje s palico namesto s korenčkom prej škoduje kot koristi, pa naj gre za ljudi ali pse.

Psi, ki jih urimo s pozitivno okrepitvijo, kažejo manj s stresom povezanih vedenjskih vzorcev, imajo manj vedenjskih odklonov in so bolj duševno zdravi kot tisti, ki jih urijo s tradicionalnimi metodami, temelječimi na kaznovanju. Ti dokazi, skupaj z vse večjo družbeno ozaveščenostjo o dobrem počutju in pravicah živali, so mnoge trenerje pripeljali do tega, da so sprejeli bolj humani pristop. Postaja jasno, da prijazno in spoštljivo ravnanje s psi vodi ne le do srečnejših ljubljenčkov, ampak tudi do učinkovitejših rezultatov šolanja.

Z nagrajevanjem ga lahko naučimo več in bolje kot s kaznijo.

Med sodobne metode se uvršča učenje s klikerjem. Pri tem uporabimo napravo, s katero, ko pes izvede želeno vedenje, sprožimo klik. Sledi nagrada. Na ta način pes prek komunikacije, klika, ve, kaj je naredil prav oziroma katero dejanje je nagrajeno.

Psa lahko učimo tudi s pomočjo dejavnosti, ki spodbujajo njegov um in mu omogočajo sledenje njegovim naravnim instinktom. Vpletemo ga v igro skrivanja in iskanja po vonju ali trening agilnosti. Te dejavnosti so mu všeč, saj mu ob njih ni dolgčas, zato je pripravljen na ta račun krepiti pozitivno vedenje.

300 študij naj bi bilo podlaga za tehniko učenja brez strahu.

Novodobna spoznanja o pasjem vedenju govorijo v prid skupinskim tečajem usposabljanja. Ta omogočajo štirinožcu, da se nauči ukazov v nadzorovanem socialnem okolju, krepi pozitivno vedenje, hkrati pa mu ponujajo priložnosti za socializacijo. Delo v skupinah lahko pomaga pri reševanju težav, kot je agresija do drugih psov ali strah pred njimi.

Tistim, ki nimajo časa s psom obiskovati prave šole, so na voljo spletni programi. Večina vam na podlagi nekaj začetnih vprašanj sestavi urnik za treninge. Vodijo vas skozi osnovne treninge za prenehanje žvečenja in grizenja ter treninge za straniščne navade, pomagajo pa tudi pri učenju uboganja različnih ukazov.

Zadovoljen se bo raje učil in bo bolj poslušen. FOTO: Maksym Belchenko/Getty Images

S kaznovanjem lahko spodbudite nastanek neželenih vedenjskih vzorcev. FOTO: Alexsokolov/Getty Images

Enega od načinov treninga z nagrajevanjem je uvedel ameriški veterinar dr. Marty Becker. T. i. tehnika brez strahu pomeni, da odpravite pri kosmatincu tudi tisti strah, za katerega pogosto menimo, da je nujen in da ne moremo storiti ničesar, da ga ne bi čutil. Gre denimo za strah pred veterinarjem. Tehnika nagrajevanja, ki jo je razvil dr. Becker, poleg sočutja pri splošnem vzgajanju psa vključuje tudi trud za zmanjšanje tovrstnega stresa. Tako na primer začnemo psa, ki se boji odhoda k veterinarju, več dni prej pripravljati na obravnavo. Če je to majhen pes, ki ga nosimo v transportni košari, mu košaro že nekaj dni prej nastavimo v prostor, da bo lahko samostojno hodil vanjo. Pozorni smo na podrobnosti, denimo na temperaturo v avtomobilu, ta mora biti takšna kot doma. Psu v nosilni košari bo morda stres zmanjšala rjuha, s katero pokrijete košaro in tako omejite vidne dražljaje. Tehnika naj bi temeljila na več kot 300 znanstvenih študijah. Med drugim naj bi znanstveno potrdili, da imajo psi med prevozom v košari raje flis kot brisače. Radi imajo pastelne barve in določene vrste glasbe.

Bistvo te tehnike je, da se nenehno trudimo, da bi ljubljenčka razumeli, kot bi bil on pacient in mi terapevt. Na ta način bomo sčasoma dojeli razne posebnosti svojega ljubljenčka, na primer zakaj je, če je teritorialen, dobro, da ga novim ljudem in živalim predstavimo na nevtralnem ozemlju.