Takšen je to sezono trend sajenja balkonskega cvetja

Spomladi, ko narava zacveti, zaživijo tudi naši balkoni. Balkonsko cvetje je že tradicionalen okras zunanjosti naših domov, ki so s cvetjem na balkonih in okenskih policah videti precej bolj urejeno in domačno. Ker si želimo, da bi jih opazili že na daleč, navadno izberemo rastline visečih vrst, ki se nato razraščajo navzdol ob ograji balkona ali fasadi hiše. Letos pa smo na družabnih omrežjih opazili trend, kako te vrste rastlin uporabiti nekoliko drugače.

