Tako preprosto ugotovite, ali ima vaš pes predolge nohte

Striženje pasjih nohtov oziroma krempljev ni najbolj prijetno opravilo, saj se mu kužki navadno precej upirajo. A s pravilnimi pripomočki in tehniko lahko to postane rutina, ki i stresna ne za nas in ne za pasjega prijatelja. Z nekaj triki lahko poskrbimo, da bodo psi striženje prenesli popolnoma mirno in nam zaupljivo prepustili svoje tačke. Če se vam zdi, da je striženje nohtov prevelik izziv ali se kuža zelo upira, je morda bolje obiskati veterinarja ali pasjega frizerja, ki bosta lahko varno in hitro skrajšala kremplje, saj sicer obstaja nevarnost, da psa poškodujemo.

Več na deloindom.si.